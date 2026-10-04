2 bin yataklı sağlık üssü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. Erdoğan, "2 bin yatak kapasitesi, 6 ameliyathanesi ile gerçekten Urfa'mıza yakışan bir eser oldu. Böyle bir hastane yapınca ulaşım sorununu da çözmek gerekiyor. Bağlantı yolu ile köprüyü de hizmete açıyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Urfa'ya en güzel şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz. Şanlıurfa'ya şükran borcumuzu yeni eserler yaparak ödemenin gayretindeyiz. Siz varsanız biz de varız. Sizler bizim yanımızda dağ gibi durdukça, biz de durmak yok hizmete devam demeyi sürdüreceğiz. Elimiz dolu dolu geldik. Şehir hastaneleri projemizle Urfa'mızı da tanıştırıyoruz. Şanlıurfa'ya layık olduğu eseri biz bu şekilde inşa ederiz.

'SAĞLIKTA ÜST LİGE ÇIKACAK'

2 bin yatak kapasitesi, 6 ameliyathanesi ile gerçekten Urfa'mıza yakışan bir eser oldu. Böyle bir hastane yapınca ulaşım sorununu da çözmek gerekiyor. Bağlantı yolu ile köprüyü de hizmete açıyoruz. Şehir hastanemizin Şanlıurfa'ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Şehir hastanesi Urfa'daki en son sağlık yatırımımız. Şimdiye kadar sağlık alanında Urfa'da 61 milyar liralık yatırım yaptık.

Göreve geldiğimizden bu yana Şanlıurfa'da 1 trilyon 530 milyar liralık yatırım yaptık. İş yaptık iş.

Şanlıurfa-Gaziantep ile Şanlıurfa- Mardin hızlı tren hattının projeleri tamamlandı. En kısa sürede ihalesine çıkmayı planlıyoruz. Şanlıurfa'yı diğer alanlarda da çok farklı bir noktaya taşıdık.

DAĞLARIMIZ ŞENLENİYOR

Güvenlik sorunlarının geçmişte bölge açısından ciddi bir sorun olduğunu belirten Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin konuştu. Erdoğan, şöyle dedi:

Güvenliğin bir dönem ciddi sorun olduğuna hepimiz biliyoruz. Hamdolsun, onu da çözdük. Terörsüz Türkiye sürecimizde mesafe aldıkça şehirlerimiz kalkınıyor, yaylalarımız, ovalarımız, dağlarımız şenleniyor, her telefon çaldığında artık annelerin yürekleri ağızlarına gelmiyor. Allah'a hamdolsun. İki senedir evlerde ağıtlar yükselmiyor.

Kardeşlik sancağı altında hepimiz tek saf, tek yürek, tek bilek oluyoruz. İnşallah çok daha güzel günleri hep beraber göreceğiz.



546 YOĞUN BAKIM YATAĞI, 451 POLİKLİNİK VE 65 AMELİYATHANE

Şanlıurfa Şehir Hastanesi, yaklaşık 500 bin metrekare kapalı alanda hizmet verecek. Hastane 2 bin yatak kapasitesine, 546 yoğun bakım yatağına, 451 polikliniğe ve 65 ameliyathaneye sahip olacak. Tesiste kalp ve organ nakli, inme, yanık, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve kemoterapi gibi özellikli sağlık hizmetleri sunulacak. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen hastanede 1101 sismik izolatör kullanıldı. Genel sağlık hizmetlerinin yanı sıra farklı branşların aynı kampüs içerisinde toplanması planlandı. Hastanenin aynı zamanda bölgedeki hastalara da hizmet vermesi hedefleniyor.



HASTANE ÇEVRESİNDE ULAŞIM SEFERBERLİĞİ

Hastanenin hizmete girmesiyle bölgede oluşması beklenen araç ve yaya yoğunluğuna karşı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım altyapısı güçlendirildi. Hastane önünde bulunan 25 metre genişliğindeki Fahrettin Paşa Bulvarı, yapılan çalışmalarla 50 metreye çıkarıldı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen yol genişletme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri de araç şeritleri ve yaya geçişlerini belirgin hale getiren çizgi çalışmalarını gerçekleştirdi.





ŞEHİR HASTANESİ YAPILIR MIYDI?

Şanlıurfa Şehir Hastanesi, ulaşım yatırımları, TEKNOFEST Güneydoğu ve savunma sanayisi çalışmalarına değinen Erdoğan, bu yatırımların iktidarları döneminde gerçekleştirildiğini söyledi. Erdoğan, Şanlıurfalılara şu soruları yöneltti:

Eğer iktidarda 24 yıldır biz değil de bugün bize ahlaksızca saldıranlar olsaydı bütün bu hizmetler yapılır mıydı? Şayet iktidarda biz olmasaydık, Cumhur İttifakı olmasaydı bu eserler inşa edilir miydi? Allah aşkına Şanlıurfa Şehir Hastanesi yapılır mıydı? Urfa'yı Türkiye'ye ve Ortadoğu'ya bağlayan yollar yapılır mıydı? TEKNOFEST Güneydoğu'da sergilenen ürünler yapılır mıydı? Türkiye'nin en önemli gücü olan savunma sanayii hamleleri yapılır mıydı?

Erdoğan, belediyelerle ilgili soruşturmalara ilişkin de bu konularda yargı süreçlerinin devam ettiğini söyledi.





MİLLETİN MALINA EL UZATANLARIN YAPTIKLARI YANLARINA ASLA KÂR KALMAYACAK

Sermaye piyasalarındaki gelişmelere de değinen Erdoğan, eylül ayında fon piyasasının belirli bir alanında sorun yaşandığını söyledi.

HESAP VERECEKLER

Devlet kurumlarının konuyla ilgili çalışma yürüttüğünü belirten Erdoğan, Türkiye ekonomisinin korunmasının ve haksız kazanç elde edenlerin hukuk önünde hesap vermesinin öncelikli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz, Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz, her kim haksız kazanç elde etmişse, bunun hesabını adalete versin." Erdoğan, vatandaşların ekonomik gelişmeler konusunda endişe etmemesi gerektiğini söyledi.



AK PARTİ BİNASI HİZMETE GİRDİ

Erdoğan, Şanlıurfa programı kapsamında AK Parti Şanlıurfa il başkanlığının yeni binasının açılışını yaptı.

GÖNLÜNÜZ RAHAT OLSUN

Erdoğan, "Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden, adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Türkiye ekonomisi, bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir" diye konuştu. Erdoğan, "İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kâr kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Haksızlığa, hukuksuzluğa, tamahkârlığa asla göz yummayacağız. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız" dedi.



24 YIL SONRA SAHİP ÇIKTINIZ

AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıldönümünün yaklaşması hakkında konuşan Erdoğan, Şanlıurfalılara hitaben "24 yıl sonra hep siz bize sahip çıktınız. Biz de sizler için gece gündüz demeden koşturduk. İşte burada olduğu gibi sizlerin karşısına hep eserlerimizle, icraatlarımızla çıktık" dedi.



TÜRKİYE'NİN 28'İNCİ ŞEHİR HASTANESİ

Şanlıurfa Şehir Hastanesi, Türkiye'nin 28'inci şehir hastanesi olarak hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son 25 yılda Türkiye'nin sağlık altyapısının yenilendiğini belirtti. Memişoğlu, toplam yatak kapasitesinin 271 binin üzerine çıkarıldığını, Şanlıurfa'ya 2002'den bu yana 22 yeni hastane ve 110 yeni sağlık merkezi kazandırıldığını söyledi. Kentte hekim sayısının 3 katına, uzman hekim sayısının 4 katına, ebe ve hemşire sayısının 6 katına çıkarıldığını belirten Memişoğlu, son 2 yılda 2 bin 128 hekim ve 3 bin 450 sağlık personelinin göreve başladığını aktardı. Siverek ve Viranşehir'de 200'er, Harran'da 100 yataklı hastanelerin bu yılın sonundan itibaren hizmete girmeye başlayacağını ifade eden Memişoğlu, Şanlıurfa'ya 16 yeni sağlık tesisi kazandırılacağını bildirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör