Bahçeli’den arınma ve kalıcı çözüm mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. İşte açıklamanın önemli satırbaşları: Türkiye yıllara sari birikmiş sorunlarını çöze çöze, tecrübeyle, akılla daha iyiye, daha müreffeh bir yarına ulaşma gayesiyle hareket etmektedir. 40 yılı aşkın süredir mücadele edilen PKK terörünün Türkiye ekonomisine hesaplanabilir yaklaşık asgari maliyeti, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 2.3 trilyon dolardır. 15 Temmuz'da ülkemiz işgal edilmek istenirken, ekonomimizin de çökeceği umulmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayan yolsuzluk, rüşvet ve ahlaksızlıklar skandalı halka halka ülkemizin birçok yerindeki belediyelere uzanmıştır. Finansal piyasalarda meşru yollarla vatandaşlarımızın tasarruflarını değerlendirmek istemesi doğaldır. Burada esas olan söz konusu fonların idaresi sırasında finansal sistemi ve ekonomiyi istikrarsızlaştırma aynı zamanda da bilgi sızdırmak suretiyle piyasa bozucu işlem, manipülasyon, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma gibi kanunsuzlukların olup olmadığıdır. Bunlar bir arınma, aklanma ve altında yatan nedenle eğilme fırsatı olarak değerlendirilmeldir.

CUMHUR İTTİFAKI FİTNELERİ BOĞAR

Adı yeni zihniyeti eski olan siyasilere, toplumu istismar etmeye, farklı bir yere yönlendirmeye bu yolla da belediyelerinizde yapılan hukuksuzlukların üstünü örtmeye çalışmayın, bu hikâyeye kimseyi inandıramazsınız demek istiyorum. Türkiye, Cumhur İttifakı birlikteliğinde her sorunun üstesinden gelmeye, her fitneyi boğmaya, her ihaneti bozmaya ve Türkiye hasımlarının oyunlarını boşa çıkarmaya muktedirdir.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör