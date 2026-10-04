Başkan Erdoğan'dan AK Parti'de yoğun mesai! Gündemde emekli maaşları, fahiş fiyatlar, çiftçiler ve süresiz nafaka var

Başkan Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek MYK toplantısında parti çalışmaları ve Meclis gündeminin yanı sıra önümüzdeki döneme ilişkin hazırlıkların ele alınması bekleniyor. MYK toplantısı ve yasama yılının ilk AK Parti Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek. Başkan Erdoğan, grup toplantısının ardından AK Parti milletvekilleriyle yemekte bir araya gelerek istişarelerde bulunacak.

VEKİLLERLE İSTİŞARE

Milletvekilleriyle gerçekleştirilecek yemekte Meclis çalışmaları, parti gündemi ve önümüzdeki döneme ilişkin başlıkların değerlendirilmesi bekleniyor. Böylece Başkan Erdoğan, MYK'dan grup toplantısına ve milletvekilleriyle istişare yemeğine uzanan kapsamlı bir program gerçekleştirmiş olacak.

SAHA ÇALIŞMALARI RAPORLANIYOR

AK Parti'nin yaz döneminde yürüttüğü saha çalışmalarında vatandaşların gündeme getirdiği sorunlar rapor haline getiriliyor. Başkan Erdoğan'a sunulması beklenen raporlarda emekli maaşları, hayat pahalılığı, çiftçilerin üretim maliyetleri ve süresiz nafaka öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.