Başkan Erdoğan'dan AK Parti'de yoğun mesai! Gündemde emekli maaşları, fahiş fiyatlar, çiftçiler ve süresiz nafaka var
Bu hafta AK Parti Genel Merkezi'nde yoğun bir mesai yürütecek olan Başkan Erdoğan, milletvekilleriyle kapsamlı bir istişare toplantısında bir araya gelecek. Toplantılarda, AK Parti'nin yaz boyu yürüttüğü çalışmalar sonucunda hazırlanan; ekonomi, tarım ve nafaka gibi başlıklardaki sorunların yer aldığı raporlar Başkan Erdoğan'a sunulacak.
Başkan Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek MYK toplantısında parti çalışmaları ve Meclis gündeminin yanı sıra önümüzdeki döneme ilişkin hazırlıkların ele alınması bekleniyor. MYK toplantısı ve yasama yılının ilk AK Parti Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek. Başkan Erdoğan, grup toplantısının ardından AK Parti milletvekilleriyle yemekte bir araya gelerek istişarelerde bulunacak.
VEKİLLERLE İSTİŞARE
Milletvekilleriyle gerçekleştirilecek yemekte Meclis çalışmaları, parti gündemi ve önümüzdeki döneme ilişkin başlıkların değerlendirilmesi bekleniyor. Böylece Başkan Erdoğan, MYK'dan grup toplantısına ve milletvekilleriyle istişare yemeğine uzanan kapsamlı bir program gerçekleştirmiş olacak.
SAHA ÇALIŞMALARI RAPORLANIYOR
AK Parti'nin yaz döneminde yürüttüğü saha çalışmalarında vatandaşların gündeme getirdiği sorunlar rapor haline getiriliyor. Başkan Erdoğan'a sunulması beklenen raporlarda emekli maaşları, hayat pahalılığı, çiftçilerin üretim maliyetleri ve süresiz nafaka öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.