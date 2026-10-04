Başkanvekili de gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada; İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde imar ve iskan işi bulunan firma sahiplerine sözde çöp konteyneri aldırılması suretiyle maddi menfaat temin edildiğinin dijital materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonucunda tespit edildiği bildirildi. Şüphelilerin HTS ve baz kayıtları ile MASAK hesap hareketlerinde yapılan incelemelerde; bazı belediye çalışanlarının rüşvet karşılığında yüksek miktarlı Boyner ve Beymen hediye kartları kullandığı ve döviz cinsinden para aldığı tespit edildi. Rüşvet karşılığında yüksek miktarlı hediye kartı aldığı ve döviz cinsinden para verdiği tespit edilen firma sahipleri de belirlendi.

EŞZAMANLI OPERASYON

Elde edilen deliller doğrultusunda bugün eşzamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Başsavcılığın açıklamasında, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlarla mücadele amacıyla yürütülen soruşturmaların titizlikle ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ataşehir Belediye Başkanvekili Murat Güneş, Eski Başkan Yardımcısı Murat Korkmaz, Ataşehir Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Leyla Terzi, Belediye Çalışanı Mustafa Anıl Altan, Gülsüm Aslan, Ataşehir Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürü Cihan Karakaş, Belediye Başkan Yardımcısı Aytekin Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Köse, Emay Yol Yapı A.Ş. Aktif Ortağı Emrah Ayhan, Kiraz Yapı Mimarlık Aktif Ortağı Yağmur Kiraz, Karademir Grup İnşaat Aktif Ortağı Yusuf Karademir, ÇY İnşaat Pasif Ortağı Ersin Yıldırım, Pelike İnşaat Aktif Ortağı Halim Bal gözaltına alındılar.

ONURSAL ADIGÜZEL TUTUKLANMIŞTI

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon 18 Nisan 2026'da düzenlenmiş, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma" suçlarından Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, belediye yetkilileri, bürokratlar ve bazı müteahhitler olmak üzere toplam 19 şüpheli tutuklanmıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör