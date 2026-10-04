Cevdet Yılmaz TEKNOFEST Güneydoğu’nun kapanışında konuştu

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda beş gün boyunca düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, kapanış programıyla sona erdi. Festivalde 14 yarışmanın finalinde 427 takım ve 2 bini aşkın yarışmacı yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, beş gün süren etkinliklerin ardından düzenlenen kapanış programıyla sona erdi. Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu festival kapsamında havacılık, uzay ve teknoloji alanlarında yarışmalar, sergiler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen gençler, hazırladıkları projelerle yarışmalarda yer aldı.

1 MİLYON 600 BİNİ AŞKIN YARIŞMACI BAŞVURDU

Kapanış programında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TEKNOFEST'in 2018 yılında yaklaşık 20 bin yarışmacıyla başladığını, bu yıl ise 1 milyon 600 bini aşkın yarışmacının organizasyonda yer aldığını söyledi.

Yılmaz, 81 ilden başvuru yapıldığını belirterek şöyle konuştu: "81 ilden gelen başvurular, teknoloji üretme iddiamızın ne kadar geniş bir insan kaynağına dayandığını gösteriyor. Bu yönüyle TEKNOFEST, artık normal bir festivalin ötesine geçmiş, bir harekete dönüşmüştür. Çok önemli bir harekete, dev bir harekete dönüşmüştür." Şanlıurfa'da düzenlenen organizasyonun TEKNOFEST'in 15. festivali olduğunu belirten Yılmaz, 14 yarışmanın finalinin kentte gerçekleştirildiğini söyledi.

GENÇLER TEKNOLOJİ YARIŞMALARINDA BULUŞTU

Festival kapsamında Şanlıurfa'da 427 takım ve 2 bini aşkın yarışmacı final yarışmalarına katıldı. Cevdet Yılmaz, bölgedeki gençlerin eğitim, bilim ve üretim alanlarında desteklenmesinin Türkiye'nin kalkınması açısından önem taşıdığını belirtti.

Yılmaz, konuşmasında "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.Terörün Türkiye'ye uzun yıllar boyunca insan kaybının yanı sıra ekonomik ve sosyal maliyetler getirdiğini belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Terörsüz Türkiye hedefimizi de gençlerimizin geleceğine karşı taşıdığımız sorumlulukla takip ediyoruz. Yıllarca insanımızın canına kasteden, kardeşliğimizi hedef alan, kaynaklarımızı boş yere tüketen terörü ülkemizin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkararak bütün enerjimizi kalkınmaya ve refaha yönlendirmek istiyoruz."

Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin farklı kesimlerinden gençlerin teknoloji alanında birlikte çalışmalar yürüttüğünü söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti, "Türk, Kürt, Arap gençlerimiz artık terörden bahsetmiyor, birlikte teknolojiyi nasıl geliştireceklerinden bahsediyorlar. Yeni ürünlerden, yenilikçi girişimlerden bahsediyorlar. İşte bizim görmek istediğimiz Türkiye bu."

YILMAZ'DAN TEKNOFEST PAYLAŞIMI

Cevdet Yılmaz, kapanış programının ardından sosyal medya hesabından TEKNOFEST Güneydoğu'ya ilişkin paylaşım yaptı. Yılmaz, paylaşımında Şanlıurfa'da beş gün boyunca bilim, teknoloji ve gençlerin bir araya geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Şanlıurfa'da beş gün boyunca bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin heyecanının buluştuğu TEKNOFEST Güneydoğu'nun kapanış programına katıldık. Ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimizin ortaya koyduğu projeler, üretme azmi ve özgüveniyle iftihar ediyoruz." Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği başarıların farklı teknoloji alanlarına taşınacağını belirten Yılmaz, gençlerin bu süreçte hazırlayacağı projelerin önemine değindi. Yılmaz, paylaşımında şöyle dedi: "Savunma sanayiinde elde ettiğimiz büyük başarıları yapay zekâdan sağlığa, tarımdan enerjiye farklı alanlara taşıyacak olan da bu güçlü nesildir."

Gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarının desteklenmeye devam edeceğini belirten Yılmaz, "Gençlerimizin enerjisini bilimle, teknolojiyle ve üretimle buluşturarak yeni fırsatlara dönüştürmeye, ülkemizin dört bir yanında gençlerimizin önündeki imkânları çoğaltmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, "TEKNOFEST'e emek veren başta Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar olmak üzere T3 Vakfımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, tüm paydaşlara ve gönüllülere teşekkür ediyor, yarışmalara katılan gençlerimizi ve takımlarımızı yürekten kutluyorum."

Şanlıurfalılara da teşekkür eden Yılmaz, "Bizleri misafir eden Şanlıurfalı kardeşlerimize de gönülden teşekkür ediyorum." dedi. Kapanış programında yarışmalara katılan gençleri tebrik eden Yılmaz, gençlere rehberlik eden öğretmen, akademisyen ve sivil toplum kuruluşları ile ailelere ve organizasyon ekiplerine teşekkür etti.TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda beş gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklerin ardından sona erdi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör