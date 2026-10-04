Deprem korkusunu bitiren dönüşüm

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kütahya'da 1489 bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını, Pazarlar ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde de riskli ve rezerv yapı alanlarında bulunan 245 konut ve 58 işyerinin yeniden inşa edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanında kentsel dönüşüm çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda, 2012'den bu yana Türkiye genelinde 2 milyon 761 bin bağımsız bölüm dönüşüme alındı, 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise tamamlandı. 383 bin bağımsız bölümün dönüşümü de devam ediyor. Vatandaşların evlerine taşınmaya başladığı Yesevi Mahallesi'nden görüntüleri NSosyal hesabından paylaşan Kurum, "Kütahya'da Halime teyzeye, Ramazan abiye sorduk: Yeni evinizi beğendiniz mi? Cevabı her şeyi özetliyor. Bir kentsel dönüşüm projesi daha güzel anlatılamazdı" ifadelerini kullandı. Görüntülerde yer alan Halime Bektaş, "Elin evini bilemem, ben kendi evimi bilirim, benim evim çok güzel. Güzel odalarım var. Allah nasip etti, gördük, durduk. Reis'in eli var. Nasip bu sıraya imiş" dedi. Ramazan Bektaş, "Eski, körfez gibi böyle bir yerdi. Bu şekilde mümkünatı mı var? Şuna bakmaya doyamazsın. Mutluluğun mutlusunu ediyor" diyerek bölgedeki dönüşümü anlattı.

DEVLETİMİZİN GÜCÜ YETTİ

Devletin desteğiyle mahallede örnek bir dönüşümün hayata geçirildiğini anlatan Ali Türkmen ise "43 yıldır bu mahallenin çamurunu da toprağını da her tarafını gördük. Çocukluğumda mahallelerimiz çamurdu. Göçük, yıkık evler vardı. Yani burayı temizlemeye kalksak ne belediyenin gücü yeterdi ne herhangi bir şahsın gücü yeterdi. Ama devletimizin gücü yetti. Bize bunu sundu. Bakanımız Murat Kurum, buraya kadar geldi, mahalleyi kendi gördü. Hepsine aşama aşama şahit oldum. Ümitliydik, heyecanlıydık ama hiçbir zaman böyle bir yeri hayal bile etmedim. Allah bin kere razı olsun" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör