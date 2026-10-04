Devlet unutmadı firari fail yakalandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Mayıs 2013'te bomba yüklü iki araçla gerçekleştirilen ve 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucunda, saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 59 yaşındaki THKP-C mensubu Bülent Dükkancı'nın Antakya ilçesine bağlı Gülderen Mahallesi'ndeki adresi belirlendi. Hatay İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın desteğiyle adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Bülent Dükkancı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise 2 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.
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