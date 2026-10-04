Her yaşa teknoloji deneyimi

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında dün Türk Yıldızları gökyüzünde gösteri gerçekleştirdi. Festival, yerde ve gökte gerçekleştirilen etkinliklerle ziyaretçilere görsel şölen sundu. Festival alanında ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, CEZERİ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI ile çeşitli kara ve deniz araçları sergilenmeye devam etti. İleri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere ve sergilere kadar farklı etkinliklerin yer aldığı festivalde, ziyaretçilere çok sayıda deneyim alanı sunuluyor. Sahne gösterileri, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları ve TEKNOFEST Zaman Tüneli ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Festival kapsamında milli deniz, kara ve hava araçlarının sergileri ile fuar etkinlikleri de gerçekleştiriliyor. Öğrencilere yönelik ilk uçuş etkinlikleri de festival programında yer alırken, farklı yaş gruplarından ziyaretçiler teknoloji ve havacılık alanındaki çalışmaları yakından inceleme fırsatı buluyor.

Fahri ÖZKAN / ŞANLIURFA

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