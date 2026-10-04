İhracatta tarihi rekor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "287,3 milyar dolara ulaştık"

Başkan Erdoğan, dün açıklanan ihracat verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin ihracatının yılbaşından bu yana yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu rakamla yeni bir rekora imza atıldığını ifade etti.

EYLÜL AYINDA TARİHİ REKOR

Eylül ayında gerçekleştirilen 26 milyar dolarlık ihracatın Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracatı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylelikle 2026 yılında 5 ayda ihracat rekoru kırıldığını kaydetti. Başkan Erdoğan, söz konusu rakamlarla Türkiye'nin tarihî bir başarıya imza attığını vurguladı.

YILLIKLANDIRILMIŞ İHRACATTA DA REKOR

Erdoğan, yıllıklandırılmış ihracatın da 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı. Türkiye'nin bölgede art arda yaşanan savaş ve krizlere rağmen kalkınma ve büyüme rotasında ilerlemeyi kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımı, üretimi, ihracatı ve istihdamı önceleyen bir vizyonla çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

"DAHA NİCE BAŞARILARA HEP BİRLİKTE İMZA ATACAĞIZ"

Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Dün açıklanan verilere göre ihracatta yılbaşından bu yana yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdık. Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracat yaparak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ayı ihracatına ulaştık. Böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihî bir başarıya imza attık.

Yıllıklandırılmış ihracatımız ise 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktı. Bölgemizde ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen ülkemiz kalkınma ve büyüme rotasında ilerlemeyi kararlılıkla sürdürmektedir. Yatırımı, üretimi, ihracatı, istihdamı önceleyen bir vizyonla inşallah daha nice başarılara hep birlikte imza atacağız."