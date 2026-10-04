Kara, deniz, havada destanlar yazıyoruz

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleşen TEKNOFEST 2026 Güneydoğu'yu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin geleceği emin ellerdedir. Ülkemin önü de ufku da bahtı da sonuna kadar açıktır. Türkiye Yüzyılı, TEKNOFEST kuşağının izini, mührünü taşıyacaktır. Buradaki gençler bu milletin yüz akıdır. Bu milletin gözbebeğidir" dedi.

URFA'YA YAKIŞTI

TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da yapılmasını kendisinin söylediğini ifade eden Erdoğan, "Şanlıurfa'ya bu yakışır ve yakıştı" ifadelerini kullandı.

DESTAN YAZIYORUZ

Türkiye'nin savunma sanayii alanında destan yazdığını belirten Erdoğan, "Sevgili genç kardeşlerim, savunma sanayiindeki başarıları sürdürüyoruz. 4 bin 500'den fazla firmamız, 100 binden fazla insanımız başarı çıtasını her yıl daha yukarı taşıyor. Kara, deniz, hava ve uzayda geliştirdiğimiz ürünlerle destanlar yazıyoruz" ifadelerine yer verdi. Yoğun katılımla gerçekleşen TEKNOFEST'te gençlere seslenen Erdoğan, "İlkelerinizden, kimliğinizden, Kızılelma mefkûrenizden en küçük bir taviz vermeyeceksiniz" dedi.





ZİYARETÇİ REKORU KIRDI

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu 4 bin 333 başvuru aldı. 730 bin takım, 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Ziyaretçi sayısı 1 milyona ulaştı. 81 ilin yanı sıra 97 ülkeden katılım gerçekleşen TEKNOFEST bugün de ziyaretçilerini ağırladıktan sonra tamamlanacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör