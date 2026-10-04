KKTC'de batan feribot faciasındaki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen dip arama çalışmalarında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını duyurdu.

1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, naaşın kimliğinin belirlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi. Kazanın ilk gününden itibaren kayıplara ulaşılması için tüm imkanların seferber edildiği vurgulanan açıklamada, arama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

9 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Açıklamada, kayıpların tamamına ulaşılıncaya kadar çalışmaların aynı kararlılıkla sürdürüleceği kaydedilerek, kazada 239 kişinin kurtarıldığı, 19 kişinin hayatını kaybettiği ve kayıp 9 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör