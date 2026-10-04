TÜRGEV’in ’Güzel İşler Fabrikası’ yurda yayılıyor

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) Güzel İşler Fabrikası'nın (GİF) 3 yeni merkezi ve yeni dönem çalışmaları Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarın düzenlenecek açılışta tanıtılacak. Vakıftan yapılan açıklamaya göre; "GİF'27 Sezon Açılışı", TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak'ın ev sahipliğiyle gerçekleştirilecek. TÜRGEV öğrencileri ve veliler ile sanat, kültür ve eğitim alanlarından davetliler, bu etkinlikte bir araya gelecek. Ana program öncesinde AKM fuayesinde atölyeler düzenlenecek, genç kızların çalışmalarından oluşan sergi ziyarete açılacak. Deneyim alanlarında GİF'in sanat, kültür, akademi, müzik, teknoloji ve sosyal girişimcilik çalışmaları tanıtılacak. Programda önce Prof. Dr. Kemal Sayar'ın katılımıyla "Hayatımızda İz Bırakanlar" başlıklı söyleşi yapılacak. Ardından Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Deneyimin İzinde Geleceğe İlham Veren Notlar" başlıklı söyleşide katılımcılarla buluşacak. Ardından GİF Şule Yüksel Şenler, GİF Hümeyra Ökten ve GİF Hatay Kapsül'ün resmi açılışları yapılacak. Program, hanımlara özel düzenlenecek "İzler" temalı "GİF Müzik" konseriyle sona erecek.

YENİ MERKEZLER FARKLI ALANLARA ODAKLANACAK

Ümraniye'de faaliyetlerine başlayan GİF Şule Yüksel Şenler'de yapay zeka destekli dijital sanat, görsel tasarım, video, animasyon, ses ve müzik üretimine yönelik programlar düzenlenecek. Ankara'daki GİF Hümeyra Ökten ise sosyal girişimcilik ve inovasyon alanlarına odaklanacak. Merkezde genç kızlara yönelik eğitim, atölye, mentörlük ve proje geliştirme programları yürütülecek. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yerleşkesindeki GİF Hatay Kapsül de üniversite öğrencilerinin fikirlerini projeye dönüştürmelerine odaklanacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör