Yasadışı bahis operasyonunda 28 tutuklama
Manisa merkezli düzenlenen "Yasadışı Bahis ve Sanal Kumar" operasyonunda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 28'i tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Operasyon kapsamında şüpheli şahıs ve paravan şirket hesaplarında 450 milyon liralık şüpheli işlem hacmi tespit edildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasadışı bahis oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, suç organizasyonu içerisinde suça iştirak eden şahıslar ile paravan şirket hesaplarında 450 milyon lira şüpheli işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Eylül 2026 tarihinde Manisa merkezli olmak üzere İzmir, Kırşehir, Batman, Bitlis ve Muğla'da eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 30 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 30 kişi, 1 Ekim 2026 tarihinde adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 28'i tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Manisa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Manisa'nın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız devam edeceği bildirildi.
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