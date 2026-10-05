İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu, 60 ülkeden akademisyen, İslam alimi ve fikir insanının katılımıyla gerçekleştirildi. "Küresel Krizlere Kur'ânî Çözümler" ana temasıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen organizasyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı.

DÜNYA İRADESİNE GÖLGE

Sempozyumda konuşan Bilal Erdoğan, insanlığın çok katmanlı bir krizler döneminden geçtiğini belirterek, BM'deki beş daimi üyenin veto yetkisinin tüm dünya iradesinin önüne geçtiğine dikkat çekti. Bilal Erdoğan, "Bir salonda alınan veya alınamayan kararın karşılığı, binlerce kilometre ötede bombardıman altında kalan bir Gazzeli çocuk olabiliyor. Daha vahimi, benzer acılara maruz kalanların kimliğine göre farklı tepkiler verilebiliyor. Bir yerde hayatını kaybeden siviller günlerce gündemde kalırken, başka bir coğrafyadaki insanlık dramı birkaç saniyelik habere dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

FAİL DEĞİŞSE DE ZULMÜN ADI DEĞİŞMEZ

Kur'an-ı Kerim'in adalet anlayışına dikkat çeken Erdoğan, "Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Kur'ani adaletin en güçlü tarafı budur; adalet karşımızdakinin kimliğine göre değişmez. Zulmün faili değiştiğinde zulmün adı değişmez. Mağdurun dini, ırkı, milleti veya pasaportu insan hayatının değerini değiştirmez. Aidiyetlerimizi adaletin önüne koymamalıyız" dedi. Küresel servet dağılımındaki adaletsizliğe ve israfa da değinen Necmeddin Bilal Erdoğan, "Bir tarafta tonlarca gıda çöpe giderken, başka bir tarafta insanlar temel gıdaya ulaşamıyor. Kur'an'ın 'Yiyin, için, fakat israf etmeyin' ölçüsünü bugünün insanına aktarmak vazifemizdir" değerlendirmesinde bulundu.





'DOST ÜLKELER FETÖ TECRÜBEMİZDEN FAYDALANMALI'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programda yaptığı konuşmada Bediüzzaman Said Nursi'nin eserlerini ve ismini istismar eden FETÖ tehlikesine dikkat çekti. Yılmaz, "Bediüzzaman'ın ismini kullanarak ülkemizde kargaşa çıkaran FETÖ yapılanmasıyla karşı karşıya kaldık. Vitrini süslü ama arka planında uluslararası güç odaklarına hizmet eden istihbarat yapılarına dönüşmüş, mensuplarının aklına ipotek koyan bir örgütten bahsediyoruz. Allah insanlara 'akledin' diyor. FETÖ ise insanları adeta birer makineye dönüştürdü. Türkiye olarak yaşadığımız bu tecrübeden tüm dost ve kardeş ülkelerin faydalanmasını bekleriz. Müslüman insan aklını birilerine rehin vermez" uyarısında bulundu. Sözlerinin devamında bölgedeki terör sorununa değinen Yılmaz, "İhtilafları bir kenara bırakıp 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefini hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

'İNSANLIK KUŞATMA ALTINDA'

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş da insanlığın, maddi imkanlar konusunda tarihin en ileri dönemini yaşarken manevi açıdan devasa krizlerin kuşatması altında olduğunu belirterek, İslam'ın çağın sorunları karşısında önemli sorumluluklar yüklediğini belirtti.