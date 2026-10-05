Ataşehir Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ataşehir Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 20 Nisan 2026 tarihinde tutuklanan şüphelilerin dijital materyallerinde yapılan incelemeler, etkin pişmanlık kapsamında alınan şüpheli ifadeleri, CİMER ihbarları kapsamında ifadeleri alınan tanıkların beyanları ve rüşvet verdiği belirtilen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda derinleşti. Soruşturma kapsamında şüphelilerin HTS ve BAZ kayıtları ile MASAK hesap hareketleri de incelendi.

Yapılan incelemelerde, bazı belediye çalışanlarının rüşvet karşılığında yüksek miktarlı Boyner ve Beymen hediye kartları kullandığı ve döviz cinsinden para aldığı tespit edildi. Rüşvet karşılığında yüksek miktarlı hediye kartı aldığı ve döviz cinsinden para verdiği tespit edilen firma sahipleri de belirlendi.Operasyon kapsamında 4 Ekim Cumartesi günü ekipler düğmeye bastı. Aralarında Ataşehir Belediye Başkanvekili Murat Güneş'in de bulunduğu toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından 13 şüpheli Anadolu adliyesine sevk edildi.