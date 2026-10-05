Dışişleri Bakanlığı’ndan Nijerya’ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da meydana gelen askeri uçak kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Nijerya'nın Ondo eyaletinde bugün askeri bir uçağın düşmesi sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.