Eski SPK başkanına görevi kötüye kullanma tespiti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarını sarsan dev fon soruşturmasında son derece kritik bir adım attı. Başsavcılık, yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği iddiasıyla eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma izni talep etti. Gönül, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, Borsa İstanbul'da bir hisse senedinin değerinin bin kat artmasına ilişkin soruya "Halkın teveccühü de olabilir" yanıtını vererek kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

4 AYRI SORUŞTURMA

Başsavcılık tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilen 30 Eylül tarihli yazıda; Borsa İstanbul Pay Piyasasındaki manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ile yatırım fonları aracılığıyla gerçekleştirildiğine yönelik 4 ayrı soruşturmanın yürütüldüğü kaydedildi. Soruşturmaların "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçları kapsamında derinleştirildiği vurgulandı.

YATIRIMCILAR MAĞDUR EDİLDİ

Kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen süreçte çok sayıda vatandaşın ağır zarara uğradığı belirtilen yazıda; Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon, Atlas Portföy Serbest Fon ve Hedef Portföy İkinci Serbest Fon gibi yapılara dikkat çekildi. Yatırımcıların devlete ve SPK denetimine duydukları güvenle bu fonlara para yatırdıkları, ancak ana paralarını dahi alamayarak mağdur edildikleri aktarıldı.

YETERLİ EMARE VAR

Savcılık yazısında, SPK'nın temel varlık sebebinin yatırımcı haklarını korumak, fonların mevzuata uygunluğunu denetlemek ve piyasadaki yapay fiyat hareketlerini engellemek olduğuna dikkat çekildi. Kurulun dijital ve finansal gözetim mekanizmalarını işletmekle asli sorumlu olduğu hatırlatılan yazıda, Gönül'ün görev yaptığı dönemde mevzuattan kaynaklanan inceleme, denetim ve gözetim yetkilerini yerine getirmediğine dair "açık ve yeterli emarelerin bulunduğu" tespiti yapıldı.

ŞİMŞEK TEFTİŞ KURULU'NU GÖREVLENDİRDİ

Öte yandan, fon yöneticileri ve hâkim ortakların yönlendirmeleriyle bazı kişi ve şirketlere "imkânsız" nitelikte haksız kazançlar sağlandığı belgelendi. SPK tarafından 2024 yılından Eylül 2026'ya kadar hazırlanan raporlar savcılık dosyasına girerken, Bakan Mehmet Şimşek'in talimatıyla harekete geçen Teftiş Kurulu, iddiaları ve denetim ihmallerini mercek altına aldı.