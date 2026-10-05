Firari FETÖ’cüyü CİMER ihbarı yakalattı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), vatandaşın derdine derman olmak için en etkili başvuru merkezine dönüştü. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "CİMER Bülten"in Ağustos sayısı yayımlandı. Kamu hizmetlerinin sunumunda CİMER üzerinden yürütülen iletişim faaliyetleri ve vatandaşların başvurularının ilgili kurumların çalışmalarıyla nasıl çözüme kavuşturulduğuna ilişkin örneklerin yer aldığı bültende, farklı alanlardaki başvurulara yönelik gerçekleştirilen uygulamalar kamuoyuyla paylaşıldı. Bu uygulamalardan en dikkat çekici olanı ise CİMER'e yapılan bir ihbardı. Vatandaşın CİMER'e ihbarı üzerine FETÖ firarisi Kaynak Holding yöneticilerinden Salih Kahraman, yakalandı. Vatandaşın "Gölbaşı'nda şehit edilen 50 özel harekât polisimizin katillerinin yakalanmasını istiyorum" diyerek İstanbul'daki adresi ihbar etmesi üzerine hızla harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilerek talimatlar doğrultusunda operasyonun düğmesine basıldı. Pendik'te bulunduğu adresi tespit edilen Salih Kahraman yakalandı. Başvuru sahiplerinin demografik profili incelendiğinde ise başvuruların ağırlıklı olarak erkek vatandaşlar tarafından yapıldığı belirlendi.