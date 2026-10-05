İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'e 'Kuneytra' tepkisi: "İhlallere son verip derhal çekilmeli"
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Suriye'nin Kuneytra vilayetindeki faaliyetlerine sert tepki göstererek uluslararası toplumu somut adımlar atmaya çağırdı. Duran, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini vurguladı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'nin Kuneytra vilayetinde bulunan sözde "Sufa 53 hattı" üzerindeki faaliyetlerini yeniden başlatmasını sert bir dille kınadı. Bu adımın uluslararası hukuku ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı hiçe sayan pervasız bir ihlal olduğunu belirten Duran, İsrail'i işgal ettiği bölgelerden derhal çekilmeye davet etti.
Uluslararası toplumun bu sınır tanımaz yayılmacılık karşısındaki sessizliğinin kabul edilemez olduğunun altını çizen Duran, Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını yineledi.
İsrail'in Suriye'nin Kuneytra vilayetinde sözde "Sufa 53 hattı" üzerindeki faaliyetlerini yeniden başlatması, uluslararası hukuku ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı açıkça hiçe sayan yeni bir ihlaldir. Bölgede gerilimi sürekli tırmandıran, işgali genişletmeye çalışan bu pervasızlık kabul edilemez. İsrail, Suriye topraklarındaki ihlallerine son vermeli ve işgal ettiği bölgelerden derhâl çekilmelidir. İsrail'in sınır tanımayan yayılmacılığı karşısında uluslararası toplumun sessizliği kabul edilemez. Uluslararası inisiyatiflerin, hukuku ve bölgesel istikrarı koruyacak somut adımlar atması artık bir vicdani zorunluluktur. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Suriye'nin egemenliğini, siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunmayı sürdürecektir.— Burhanettin Duran (@burhanduran) October 5, 2026