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  • İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'e 'Kuneytra' tepkisi: "İhlallere son verip derhal çekilmeli"

İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'e 'Kuneytra' tepkisi: "İhlallere son verip derhal çekilmeli"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Suriye'nin Kuneytra vilayetindeki faaliyetlerine sert tepki göstererek uluslararası toplumu somut adımlar atmaya çağırdı. Duran, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini vurguladı.

İletişim Başkanı Duran’dan İsrail’e ’Kuneytra’ tepkisi: İhlallere son verip derhal çekilmeli
DHA
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'nin Kuneytra vilayetinde bulunan sözde "Sufa 53 hattı" üzerindeki faaliyetlerini yeniden başlatmasını sert bir dille kınadı. Bu adımın uluslararası hukuku ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı hiçe sayan pervasız bir ihlal olduğunu belirten Duran, İsrail'i işgal ettiği bölgelerden derhal çekilmeye davet etti.

Uluslararası toplumun bu sınır tanımaz yayılmacılık karşısındaki sessizliğinin kabul edilemez olduğunun altını çizen Duran, Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını yineledi.

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