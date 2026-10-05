SON DAKİKA | Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen dahil 13 şüpheli tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Ayrıca, şüphelerin tutuklama gerekçeleri de belli oldu. İşte detaylar…
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alınarak, Ankara'ya gönderilmişti.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Gözaltına alınan, Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de içerisinde bulunduğu 28 şüpheli Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 17 kişi tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 11 kişi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
BAŞKAN ÖZMEN DAHİL 13 KİŞİ TUTUKLANDI
Hakkında tutuklama talebi bulunan 17 şüpheliden 4'ü hakkında çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol kararı verildi. Başkan Mithat Bület Özmen dahil 13 kişi ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.