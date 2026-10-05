SON DAKİKA | Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen dahil 13 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Ayrıca, şüphelerin tutuklama gerekçeleri de belli oldu. İşte detaylar…

SON DAKİKA | Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen dahil 13 şüpheli tutuklandı
Nazrin MALİKOVA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alınarak, Ankara'ya gönderilmişti.

SON DAKİKA | Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen dahil 13 şüpheli tutuklandı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan, Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de içerisinde bulunduğu 28 şüpheli Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 17 kişi tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 11 kişi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

SON DAKİKA | Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen dahil 13 şüpheli tutuklandı

BAŞKAN ÖZMEN DAHİL 13 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakkında tutuklama talebi bulunan 17 şüpheliden 4'ü hakkında çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol kararı verildi. Başkan Mithat Bület Özmen dahil 13 kişi ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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SON DAKİKA | Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen dahil 13 şüpheli tutuklandı

İŞTE TUTUKLAMA GEREKÇELERİ

Hakimliğin kararına göre, Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen hakkında "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından; Abdullah Erbin, Ayşe Kübra Emrehan, Aziz Pektanır, Hüdanur Yıldız, İbrahim Özdoğan, Mahmut Kırdemir, Mücahit Özdoğan, Özlem Kılıç, Serhan Urhan, Şeref Gedik, Tayfun Kurumahmut ve Yunus Emre Bulut hakkında ise "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçundan kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu kaydedildi.

SON DAKİKA | Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen dahil 13 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin kollukta, savcılıkta ve hakimlik huzurunda verdikleri ifadeler ile dosya kapsamında bulunan H.A ve E.B'nin beyanları, Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen ihalelere ilişkin inceleme ve tutanaklar, HTS kayıtları, kolluk tutanakları ile dosya içerisinde bulunan diğer bilgi, belge ve tutanakların mevcut delil durumunu oluşturduğu belirtildi.

SON DAKİKA | Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen dahil 13 şüpheli tutuklandı

7 İHALE DOSYASI DİKKATE ALINDI

Öte yandan, soruşturma kapsamında incelenen ihaleler de tutuklanma gerekçesi olarak gösterildi. Buna göre dosyada 7 ihaleye ilişkin inceleme ve tutanakların bulunduğu bildirildi. Kararda, mevcut delil durumu ve dosya içeriğine göre tutuklama nedenlerinin bulunduğu, soruşturmanın gizli olduğu ve devam ettiği, bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirilerek şüphelilerin ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verildi.

SON DAKİKA | Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen dahil 13 şüpheli tutuklandı

4 KİŞİ HAKKINDA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Hakimlik, Ali Kemal Güler, Halil İbrahim Şahin, Ali Yentur ve Bilal Gören hakkında ise savcılık tarafından yapılan tutuklama taleplerini ayrı ayrı reddetti. Şüpheliler yönünden dosyada bulunan mevcut deliller ışığında tutuklamanın orantısız olacağı kaydedildi.

SON DAKİKA | Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen dahil 13 şüpheli tutuklandı

Bu şüpheliler yönünden delillerin büyük ölçüde toplandığı ve güvence altına alındığı, şüphelilerin saklanacağı, müşteki, bilgi sahibi ve tanıklara baskı kuracağına ilişkin somut olgular bulunmadığı belirtildi. Hakimlik, adli kontrolle serbest bırakılan dört kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi. Şüphelilerin ayrıca ikametlerine en yakın kolluk birimine her cuma günü imza atmaları kararlaştırıldı.

#EYÜPSULTAN

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