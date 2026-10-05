SON DAKİKA | Ömer Çelik’ten Katil İsrail’e ’Harem-i İbrahim Camii’ tepkisi!

SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Katil İsrail'e 'Harem-i İbrahim Camii' tepkisini ortaya koydu.

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz. İbadethanelerin kutsallığını ve tarihi dokusunu hedef alan bu utanmaz saldırganlık, tam bir barbarlıktır. İsrail makamlarının bu hukuksuzlukları teşvik ve himaye etmesi kabul edilemez. Harem-i İbrahim Camii Müslümanların kutsalıdır. Bu provokasyonlar derhal son bulmalıdır. Kutsallarımıza yönelik bu fütursuz saldırılara karşı sessiz kalmayacağız."

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör