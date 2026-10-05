Suudi Arabistan'da kritik toplantı: Bakanlar Fidan ve Güler katıldı! "Mekke İttifakı kurumsallaşacak"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında toplanan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bakanlar Fidan ve Güler ile Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Riyad'da "Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı"na iştirak etti.
MEKKE İTTİFAK'ININ GENEL SEKRETERİ BELLİ OLDU
Mekke İttifakı'nın Genel Sekreteri Pakistanlı Korgeneral Nauman Mahmood oldu.
BAKAN FİDAN: MEKKE İTTİFAKI KURUMSALLAŞACAK
Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Mekke İttifakı daha da kurumsallaşacak. Yemen'le ilgili olağanüstü toplandık. Suudi Arabistan bu konuda çok yapıcı yaklaşıyor" dedi.
Haber Girişi