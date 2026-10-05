TEKNOFEST Güneydoğu’ya çok yakıştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Güneydoğu, beş gün boyunca Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda teknoloji ve havacılık tutkunlarını ağırladı. Festivalin son gününde Şanlıurfa'nın yanı sıra, Türkiye'nin birçok ilinden ziyaretçiler, festival alanında birbirinden güzel etkinliklere katılarak Teknofest heyecanına ortak oldu. Gökyüzünde gerçekleştirilen gösteriler kapsamında AKINCI, Bayraktar TB3, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gibi Türkiye'nin öne çıkan hava unsurları izleyicilere görsel şölen yaşattı. Gökyüzünde nefes kesen akrobatik hareketler yapan Türk Yıldızları ve Solo Türk, festival alanını dolduran binlerce ziyaretçiye unutulmaz anlar yaşattı. Gösteri sırasında sahneden Türk bayrağının anlamını anlatan "Bu Bayrak" şiiri de okundu. Şanlıurfa'da 30 Eylül'de başlayan TEKNOFEST Güneydoğu, kapanış seremonisi ve ödül töreniyle sona erdi.

TEKNOFEST KUŞAĞI MİLLETİMİZ İÇİN PARLAYAN EN BÜYÜK YILDIZ

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu'daki tüm etkinliklerde 1.5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdıklarını açıkladı. Bayraktar, Türkiye'nin yarınlarına olan inancına bir kez daha şahit olduklarını söyleyerek, "Şanlıurfa, TEKNOFEST Güneydoğu'yu tarihe geçecek bir coşkuyla sahiplendi. TEKNOFEST'i bağrına bastı. Bu meydanı 5 gün boyunca doldurdu. Gençlerimizin heyecanına, çocuklarımızın hayallerine ortak oldu. Şanlıurfa'da 1.3 milyon vatandaşımızla adeta tek bir yürek olduk. TEKNOFEST Güneydoğu'daki tüm etkinliklerde 1.5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdık. Türkiye'nin yarınlarına olan inancına bir kez daha şahit olduk. Sizlerin projelerinde Türkiye'nin öz güvenini gördük. 'Yapamazsınız' diyenlere inat, biz yaptık. Biz yapıyoruz. En iyisini de biz yapacağız" dedi. Bayraktar, KÜME Vakfının TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlediği KÜRE Konuşmaları'nın kapanış programında yaptığı konuşmada ise, "TEKNOFEST, Şanlıurfa'ya çok yakıştı. İnsanlık, medeniyetimiz ve milletimiz için parlayan en büyük yıldızın TEKNOFEST kuşağı olduğunu düşünüyorum" dedi.

GENÇLERİMİZ TERÖRÜ DEĞİL TEKNOLOJİYİ KONUŞUYOR

TEKNOFEST Güneydoğu'nun kapanış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Şanlıurfa'da gördüğümüz bu heyecan, Güneydoğu'nun gençlerinin kendilerine sunulan imkanları nasıl değerlendirdiğini de gösteriyor. Türk, Kürt, Arap gençlerimiz artık terörden bahsetmiyor, birlikte nasıl teknolojiyi geliştireceğinden bahsediyorlar, yeni ürünlerden bahsediyorlar, yenilikçi girişimlerden bahsediyorlar. İşte bizim görmek istediğimiz Türkiye bu" dedi.

ABD'DE ÖDÜL ALAN EKİPTEN YENİ BAŞARI

ABD'de düzenlenen dünyanın prestijli roket yarışmalarından IREC'te 10K COTS kategorisinde yarışarak ödül alan Düzce Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Topluluğu, başarılarını TEKNOFEST'te de sürdürdü. Öğrenciler, Akınay roketiyle "En Güzel Roket" ödülünü kazandı. "iyilik ejderhası" anlamındaki Bükrek adı verilen roket, tasarımıyla jüri tarafından ödüle layık görüldü. Öğrenciler tasarımlarını daha ileriye taşıyacaklarını söyledi. Mehmet Fahri ÖZKAN

ROBOT KÖPEKLERİN GÖSTERİSİ İLGİ ÇEKTİ

Festival alanındaki gösteride, Belçika Malinois cinsi bomba arama dedektör köpeği ile robot köpek, eğitmenlerinden aldıkları komutları yerine getirdi. Uyum içinde hareket eden iki köpeğin gösterisi, festival ziyaretçilerinin ilgisini çekti. Köpek eğitmeni Fatih Kaya, canlı köpekle robot köpeğin uyum içinde gösteri gerçekleştirdiğini söyledi. Teknolojik gelişmelere paralel olarak görev köpekleri ile robotik sistemlerin eş güdüm içinde çalışmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Kaya, vatandaşların yoğun ilgisinden memnun olduklarını kaydetti. Festivalin son gününde bir araya getirilen 4 robot, beraber dans edip oyunlar oynadı, birbirlerinin üzerinden atlayıp gösteri yaptı. Ziyaretçilerin ilgiyle izlediği robotlar, izleyicileri selamladı.

6 YAŞINDAKİ MERYEM: PİLOT OLMAK İSTİYORUM

İstanbul'dan uçakları görmek için Şanlıurfa'ya gelen 6 yaşındaki Meryem Hafsa, annesinin diktiği pilot üniformalarını giyerek festival alanını gezdi. Yerli ve milli uçaklar ile helikopterleri yakından inceleyen Meryem, pilotların eşliğinde kokpite de oturdu. Meryem Hafsa, "Büyüyünce pilot olmak istiyorum" dedi.