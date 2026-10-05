Uzayın kalbi Antalya’da atacak
Küresel uzay camiasının en önemli organizasyonlarından biri olan 77. Uluslararası Uzay Kongresi başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ev sahipliğinde ve SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde düzenlenecek IAC 2026, yarın Antalya NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğinde 108 ülkeden 6 bin 893 delegenin katılacağı dev organizasyonda, Türk uzay ekosisteminin geliştirdiği yerli ve millî teknolojiler de dünya sahnesine çıkacak.