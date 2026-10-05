Uzayın kalbi Antalya’da atacak

Uzayın kalbi Antalya’da atacak
MEHMET FAHRİ ÖZKAN
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Küresel uzay camiasının en önemli organizasyonlarından biri olan 77. Uluslararası Uzay Kongresi başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ev sahipliğinde ve SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde düzenlenecek IAC 2026, yarın Antalya NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğinde 108 ülkeden 6 bin 893 delegenin katılacağı dev organizasyonda, Türk uzay ekosisteminin geliştirdiği yerli ve millî teknolojiler de dünya sahnesine çıkacak. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ANTALYA #SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý