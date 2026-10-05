Yargıda rüşvet dosyasından İYİ Parti’li Türkkan çıktı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca rüşvet, rüşvete aracılık etmek ve suç örgütü kurup yönetmek suçlarından yürütülen soruşturmada, 2022-2024 yılları arasında İstanbul'daki adliyelerde görülen dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında örgütlü şekilde müdahale edildiği belirlendi. Aralarında eski hâkim ve avukatların da bulunduğu 8 şüpheli tutuklanırken, firari 2 yargı mensubu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. HSK kararıyla 5 hâkim ve Cumhuriyet savcısı görevden uzaklaştırılırken, emekli bir savcı ile istifa eden bir hâkim hakkında adli süreç başlatıldı. Görevden uzaklaştırılan eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi Hâkimi B.K. ise rüşvet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma dosyasının en çarpıcı ayağını ise İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın taraf olduğu dava oluşturdu. İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesinde görülen davanın, örgüt lideri M.Ş. ve yurt dışındaki firari Y.A. aracılığıyla Türkkan lehine sonuçlandırıldığı saptandı. Türkkan hakkındaki soruşturma dosyası tefrik edilerek gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.