Ailefest'te başkana sevgi seli
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında Rami Kütüphanesi'nde yapılan AileFest'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nca (TGTV) Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'nin destekleriyle düzenlenen programa katıldı. Festival alanını gezen, katılımcılarla ve çocuklarla sohbet eden Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, çocuklara harçlık verdi. Başkan Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından müfessir ve şair İsmail Hakkı Bursevi'nin kaleme aldığı Kuran-ı Kerim tefsiri hediye edildi. Programda, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı.
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