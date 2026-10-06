AK Parti Genel Sekreteri İnan: “Özel, rüşvetçilerle yeni parti kuran bir acizdir”
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan sosyal medya hesabından Özgür Özel’e ateş püskürdü. “Özgür Özel, kendi hazırladığı çilingir sofrasının müdavimi yakın arkadaşlarının kurduğu rüşvet çarkının temsilcisidir.” diyen İnan, “En yakın ekibini hiçbir denetimden geçirmeyip iddiaların muhatabı rüşvetçilerle yeni parti kuran bir acizdir” ifadelerine yer verdi.
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan sosyal medya hesabından Özgür Özel'e sert ifadelerle çıkıştı. İnan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Özgür Özel, kendi hazırladığı çilingir sofrasının müdavimi yakın arkadaşlarının kurduğu rüşvet çarkının temsilcisidir. Özgür Özel, rüşvet iddialarıyla anılan en yakın ekibini hiçbir denetimden geçirmeyip iddiaların muhatabı rüşvetçilerle yeni parti kuran bir acizdir. Özgür Özel, pavyon siyasetinin temsilcisidir."