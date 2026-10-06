Ataşehir Belediyesi’ne 5 tutuklama
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheliden Belediye Başkanvekili Murat Güneş'in aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, 8 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Eyüpsultan'da ise 28 şüpheliden Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında tutuklama talep edildi. 59 kişinin adliyeye sevk edildiği Mersin'de ise Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklanırken, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ile Mezitli Belediye Başkanı hakkında ise tutuklama talep edildi.
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