Bakan Gürlek açıkladı: Fon soruşturması nasıl başladı? "Ağustos ayında müzekkere yazdık"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

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İhmal, kusur, kasıt ya da kötü niyet varsa kurumlarla ilgili de bir çalışma yapılacak. 17 Eylül itibarıyla fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık

Türk piyasası, Türk ekonomisi çok güçlü. Bizim gözbebeğimiz. Buradaki küçük bir kısmında meydana gelen hadiseyi genele yaymamak gerekiyor

Şu an itibarıyla 85 şüpheli tutuklandı, 220 kişi hakkında işlem yapıldı ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Kısa sürede manipülatif hareketelerle mesela iki ayda girmiş ve çok yüksek miktarlarla kar çıkışı yapmış olanlarla ilgili bir çalışmamız, listemiz var

5 kişi bu hesaplara iadede bulundu

TMSF'de bir hesap iadesi açıldı, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF Başkanımızla görüştüm, 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş. Zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi ama bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor

Kısa sürede bir kısım para transferleri yapmışlar. Biz bunların getirilmesi için de İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık

Maliye Bakanlığımızın, SPK'nın önlemleri var. Devletin tüm kurumları Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla işbirliği ve koordinasyon içinde

HAKEMLER SORUŞTURMASI

Hakemlerin bir sınavları oluyor. Bu sınav sorularının önceden verildiği, hakemlere mobbing yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Tutuklu sayısı 5. Devam eden bir süreç var. Türk futbolunun temiz olması lazım. Futbol Federasyonu disiplin yönünden bakıyor, başsavcılık farklı yönden. Futbol Federasyonu disiplin olarak ceza veriyor. Bizim baktığımız kriterler farklı. Şu an bir koordinasyon süreci var.

MASAK ve HTS kayıtları önemli. Başsavcılığın temel amacı futbolun temiz kalması. Futbolun temiz kalması için yapılan çalışmalar.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye süreci bizim için çok önemli. Bu süreci provoke etmek isteyen maalesef bazı oluşumlar olabiliyor bunlara göz açtırmayacağız

Terörsüz Türkiye insanlarımızın enerjilerini yatırıma, teşviğe yapması demek, gençlerimizin iş potansiyeline kavuşması demek. Sürecin tamamlanmasını temenni ediyoruz