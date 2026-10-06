Eyüpsultan ve Ataşehir belediyeleri için tarih verildi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Rüşvet Alma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırma" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Ekim 2026 tarihli kararıyla tutuklandı.