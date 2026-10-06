Eyüpsultan ve Ataşehir belediyeleri için tarih verildi!
İstanbul Valiliği, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş’in yerine belediye başkan vekillerinin seçilmesi için belediye meclislerinin 10 Ekim’de toplanacağını duyurdu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Rüşvet Alma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırma" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Ekim 2026 tarihli kararıyla tutuklandı.
Özmen, İçişleri Bakanlığının 6 Ekim 2026 tarihli oluruyla görevden uzaklaştırıldı. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi kapsamında Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisinin belediye başkan vekilini seçmek üzere 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te toplanması İstanbul Valiliğince uygun görüldü.
ATAŞEHİR'DE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLECEK
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş de İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Ekim 2026 tarihli kararıyla tutuklandı.
Güneş, İçişleri Bakanlığının 6 Ekim 2026 tarihli oluruyla görevden uzaklaştırıldı. Ataşehir İlçe Belediye Meclisinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi gereğince belediye başkan vekilini seçmek üzere 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanması İstanbul Valiliğince uygun görüldü.