Geldikleri gibi gittiler

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması üzerine İtilaf Devletleri'nin donanmasına ait savaş gemileri, 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa açıklarına demirleyerek fiilen İstanbul'u işgal etti. Bu fiilî işgal, itilaf kuvvetlerinin şehrin önemli noktalarında askerî kontrol kurmasıyla sürdü. Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Millî Mücadele'nin başlaması üzerine işgal kuvvetleri baskıyı artırdı ve 16 Mart 1920'de İstanbul resmen işgal edildi. Haydarpaşa'ya inerken düşman gemilerini gören Mustafa Kemal Paşa'nın söylediği "Geldikleri gibi giderler" sözü de bu dönemin en bilinen anekdotlarından biri oldu. 23 Ağustos'tan itibaren başlayan tahliye günler boyunca sürdü ve son işgal birlikleri 4 Ekim 1923'te Dolmabahçe önünde düzenlenen törenle Türk bayrağını selamlayarak İstanbul'dan ayrıldı.



İŞGALDEN KURTULUŞA

Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasının ardından Mustafa Kemal Paşa'nın isteğiyle Refet Paşa, 19 Ekim 1922'de 100 kişilik kuvvetle İstanbul'a geldi.



TÜRK BAYRAĞINA SELAM DURDULAR

6 Ekim 1923 sabahı Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi. Türk askerlerinin şehre gelişiyle 13 Kasım 1918'de başlayan işgal dönemi resmen sona erdi. Böylece İstanbul, işgal altında geçen 4 yıl 10 ay 23 günün ardından yeniden Türk ordusunun kontrolüne geçti. Şükrü Naili Paşa komutasındaki birlikler halkın büyük coşkusuyla karşılandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör