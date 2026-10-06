Girne'deki gemi faciasında yeni gelişme: 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili yürütülen arama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Girne’deki gemi faciasında yeni gelişme: 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı!
DHA
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen dip arama çalışmalarında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını duyurdu.

KAYIP 6 KİŞİ ARANIYOR

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, naaşın kimliğinin belirlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiği, kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#GİRNE #KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

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