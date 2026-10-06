Merkez Bankası Başkanı: “Kamu kaynakları kullanılmayacak"
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, fon soruşturmasına ilişkin açıklamada bulundu. Karahan açıklamasında, tasfiye sürecinin devam ettiğini aktardı. Karahan süreçte, kamu kaynaklarının kullanılmamasının kararlaştırıldığını ifade etti.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Tasfiye sürecinin devam ettiğini aktaran Karahan, "Sürecin etkin işleyişi açısından Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu." dedi. Öte yandan Karahan, "Tasfiye sürecinde prensip olarak kamu kaynakları kullanılmaması kararlaştırıldı." ifadelerine yer verdi.