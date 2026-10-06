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Milli Eğitim Bakanı Tekin: “Bizi çok güzel günler bekliyor”

Milli Eğitim Bakanı Tekin: “Bizi çok güzel günler bekliyor”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Burada konuşma yapan Tekin, okullarda birçok güvenlik tedbiri aldıklarını ve almaya devam ettiklerini aktarırken, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, “Bu süreci eğer Türkiye'yi sevmeyen, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini istemeyen, bu ülkede milli birliğin tesis edilmesinden rahatsız olan insanlar sabote etmezlerse, bizler onların sabote etmelerine müsaade etmezsek bizi çok güzel günler bekliyor." İfadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2026 18:48

Hakkari'deki programları kapsamında AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığını ziyaret eden Tekin, partililerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada İstanbul Başakşehir'deki bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, okullarda birçok güvenlik tedbiri aldıklarını ve almaya devam ettiklerini söyledi. Sosyal medya, rehberlik faaliyeti ve ailelerin eğitimi gibi konular üzerinden tedbirleri almaya çalıştıklarını vurgulayan Tekin, "Çocuklarımıza bu anlamda sahip çıkalım. Yani ilkokul birinci sınıfa giden bir öğrenci, evden babasının silahını alıp okula gidiyorsa, 69 aylık bir çocuk eğer bir silaha erişiyorsa burada alacağınız güvenlik tedbirleri sorunu çözmez. Ailelerin de bu süreçte olması lazım. Tekrar bu olayı yapanlara, bu olaya motivasyon unsuru olanlara bir uyarım var. Bu ülkenin birliğini ve beraberliğini size rağmen bunu engellemek isteyenlere rağmen biz hep beraber yapacağız. Bunu başaracağız inşallah." diye konuştu.

Hakkari'de eğitim alanında çok önemli yatırımlar yaptıklarını, öğretmen atamaları gerçekleştirdiklerini anlatan Tekin, eğitim öğretimle ilgili bütün eksiklikleri gelecek dönemde gidereceklerini ifade etti. Kentte "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunduklarını dile getiren Tekin, şunları kaydetti: "Terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye'nin yeni bir yol kazasına uğramaması için, bu anlamda süreci manipüle edecek, sabote edecek bir olayla karşı karşıya gelmemesi için ne yaptığımızı, neyi planladığımızı, neler yapmaya çalıştığımızı istişare edelim. Sizlerle konuşalım diye bugün buradayız. Benim yaş grubumdaki herkes eski Türkiye'yi çok iyi hatırlar. 1970'li, 1980'li, 1990'lı yıllar. Bu bahsettiğim yıllarda Türkiye'de maalesef demokrasi ve insan hakları açısından çok sıkıntılı bir dönemi yaşadık. Temel hak ve hürriyetler açısından çok zorlu dönemler yaşadık. OHAL uygulamasından boşaltılan köylere kadar, Kürtçenin yasak kılınmasından cuma namazına giden öğrencilere disiplin soruşturması açılmasına kadar bu ülke inanç, ibadet, etnik kimliğini ifade etme ve benzeri konularda çok kötü bir dönemi yaşadı." Bu dönemin faturasının çok ağır olduğunu, insanların doğup büyüdükleri, yaşadıkları köylerini boşaltmak zorunda kaldığını söyleyen Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2001'de "Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz bir yola çıkacağız. Bu eski Türkiye alışkanlıklarını değiştireceğiz." dediğini ve bu tarihten itibaren herkese eşit vatandaş muamelesinin yapıldığı bir Türkiye'yi adım adım inşa etmek için çaba sarf ettiğini vurguladı.