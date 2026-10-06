Son Dakika | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulunuyor.

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YÖK'ün ve üniversitelerimizin kıymetli yöneticileri, değerli akademisyenler, hanımefendiler beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde sizleri milletin evinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu gazi mekana hoş geldiniz.

"FIRAT'IN ÖBÜR YAKASINI ASLA UNUTMAYIZ"

Yeni akademik yılın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üstük akademi ödülünü tevdi edeceğimiz bilim insanlarımızı şimdiden kutluyorum. Harran Üniversite'mizin korosunun Gazzeli çocuklara ithaf ettiği bu beste bizleri ziyadesi ile etkiledi farklı bir ruh iklimine götürdü. Tüm Gazzeli öğrencilere, dünyanın dört bir yanındaki mağdur ve mazlumlara en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum. Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizler Fırat'ın öbür yanındaki çocukları unutmayacağız. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum.