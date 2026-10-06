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  • SON DAKİKA I Fon soruşturmasında flaş gelişme: AK Parti'den 10 maddelik tasfiye teklifi! Ödemeler ne zaman olacak?

SON DAKİKA I Fon soruşturmasında flaş gelişme: AK Parti'den 10 maddelik tasfiye teklifi! Ödemeler ne zaman olacak?

Son Dakika Haberleri... AK Parti milletvekilleri, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili fon tasfiyesine yönelik kanun teklifi hazırladı.

SON DAKİKA I Fon soruşturmasında flaş gelişme: AK Parti’den 10 maddelik tasfiye teklifi! Ödemeler ne zaman olacak?
AA
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Son Dakika Haberleri... AK Parti TBMM Grubu, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında gündemdeki fon işlemleriyle ilgili çalışma grubu oluşturdu.

Hukukçu milletvekillerinden oluşan çalışma grubunun değerlendirmeleri çerçevesinde sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili kanun teklifi hazırlandı.

İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan ve geçici nitelikteki kanun teklifiyle 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek.

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#AK PARTİ

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