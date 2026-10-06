Son dakika: Mersin Belediyesine yolsuzluk operasyonu: Vahap Seçer tutuklandı!

Soruşturma kapsamında ek gözaltı yapılarak adliyeye sevk edilen 1 şüpheli ile birlikte sayı 60'a yükseldi. Savcılıkta sorgusu tamamlanan Seçer, Özyiğit ve Tuncer'in de aralarında olduğu şüpheliler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.