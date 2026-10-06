Son dakika: Mersin Belediyesine yolsuzluk operasyonu: Vahap Seçer tutuklandı!
Mersin'de, Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 59 şüpheliden aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı.
Soruşturma kapsamında ek gözaltı yapılarak adliyeye sevk edilen 1 şüpheli ile birlikte sayı 60'a yükseldi. Savcılıkta sorgusu tamamlanan Seçer, Özyiğit ve Tuncer'in de aralarında olduğu şüpheliler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme çıkarılan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandı. Diğer şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.