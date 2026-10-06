Türk öğrenciye Fransa’dan skandal ayrımcılık

Galatasaray Üniversitesi'nde okuyan ve Erasmus programı kapsamında Sorbonne Üniversitesi'nde eğitim görmeye hak kazanan Türk öğrenci, Fransa vizesinde başörtüsü engeline takıldı. Üç kez vize başvurusu yapan öğrenci üçünde de ret yanıtı aldı. İlk başvuruda farklı bir gerekçe gösterilirken, öğrencinin yaptığı üçüncü başvurunun ret belgesinde başörtüsü gerekçe olarak gösterildi.

ÜÇ KEZ BAŞVURDU

Galatasaray Üniversitesi'nde çift anadal yapan bir öğrenci Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nden Erasmus kabulü aldı. Öğrenci, aynı dönemde programa katılacak 6-7 arkadaşıyla birlikte Fransa'nın Türkiye'deki yetkili aracı kurumu VFS Global üzerinden vize başvurusu yaptı. Ancak öğrenci ile bazı arkadaşlarının vize başvuruları reddedildi. Öğrenciye ilk ret kararında Fransa'da kalacağı yere ilişkin "güvensizlik" gerekçesi gösterildi. Ancak başörtüsü nedeniyle vize verilmediğinden şüphelenen genç öğrenci pes etmedi ve ikinci kez başvurdu. İkinci başvurusu da reddedildi. İki ret kararına rağmen yılmayan öğrenci üçüncü kez Fransa'nın kapısını çaldı. Ancak bu kez amacı yalnızca Sorbonne'a gidebilmek değildi. Vizesinin reddedilmesinin gerçek nedeninin resmi kayıtlara geçmesini istiyordu. Üçüncü başvurusu da reddedildi. Bu kez ret belgesinde başörtüsü gerekçesi açıkça yer aldı. Böylece öğrencinin ilk başvurudan itibaren şüphelendiği neden, üçüncü başvurunun ardından resmi belgeye de yansımış oldu.

'BAŞINI AÇMAZSAN VİZE VERMEYİZ'

SABAH'a konuşan öğrenci, vize sürecinde kendisine yönelik tutumu anlatırken çarpıcı bir iddiayı da dile getirdi. Vize görevlilerinin kendisine son derece sert ve ayrımcı davrandığını belirten öğrenci, "Bana, 'Başörtünü açıp poz vermezsen vize vermeyiz' bile dediler" dedi. Öğrenci, yüzün açık biçimde görüldüğü başörtülü biyometrik fotoğrafların resmi kurallara uygun olmasına rağmen başörtüsünü çıkarmasının istendiğini belirtti. Fransız makamlarının başörtülü başvuru sahiplerine yönelik uygulamalarının tutarlı olmadığını savunan öğrenci, "Aynı dönemde vize alan arkadaşlarım var. Onlar başörtülü şekilde fotoğraf verdiler. Bana ise başörtüsü nedeniyle fotoğrafımın kabul edilmediği söylendi. Ortada bir çelişki var" dedi. Öğrenci, zaman zaman başörtülü kişilere vize verilmesini ise ayrımcılık yapılmadığını göstermek için kullanılan bir yöntem olarak değerlendirdi.

'KENDİM İÇİN DEĞİL, BENDEN SONRAKİLER İÇİN'

Türk öğrenci, Sorbonne'a gidemedi ancak üç kez yaptığı başvuruyla, kendisine uygulandığını söylediği ayrımcılığın gerçek gerekçesini resmi kayıtlara geçirmeyi başardı. Kendisinden sonra Erasmus programıyla Fransa'ya gitmek isteyen başörtülü öğrencilerin karşılaşabileceği uygulamayı gözler önüne seren öğrenci, "Ben şansımı kaybettim. Ama benden sonra başörtülü arkadaşlarım, kardeşlerim olacak. Onlar için vize reddimin gerçek sebebinin resmi olarak belirtilmesini ve başörtüsü nedeniyle reddedildiğimi kanıtlamak istedim. Bunun için üç kez başvuru yaptım" ifadelerini kullandı.

'28 ŞUBAT'TA YAŞANANLARI ÇEVREMDEN DİNLEMİŞTİM BAŞIMA GELDİ'

Öğrenci, "Sorbonne'un özgeçmişimde yer alacağı için çok heyecanlıydım. Bunun bana başka kapılar da açacağını düşünüyordum. Kazandığım bir fırsatın bu şekilde elimden alınması çok kötü hissettirdi. Çok üzüldüm. İnsan çevresinden 28 Şubat sürecinde yaşananları dinliyor ve böyle bir şey kendi başına gelse daha soğukkanlı karşılayacağını düşünüyor. Ama karşınızdaki insan bunu doğrudan size söylediğinde çok farklı oluyor. Bir sıkışmışlık hissediyorsunuz. Başörtümü çıkarmam benim için mümkün değil ama karşımdaki kişi bunu benden bekliyor. Orada iki şeyden birini seçmek zorunda bırakılıyorsunuz. Karşınızdaki insanın sizden böyle bir şeyi isteyebilmeyi kendinde hak görmesi de çok kötü hissettiriyor" dedi.

FRANSA KENDİ KURALINI DA ÇİĞNEDİ

France-Visas'ın resmi "Schengen Vize Fotoğrafı Talimatları" belgesinde, başı örten unsurlara genel olarak izin verilmediği belirtilirken, dini nedenlerle kullanılan başörtüsü açıkça istisna tutuluyor. Kurala göre dini gerekçeyle başörtüsü kullanılabiliyor. Çenenin altından alnın üst kısmına kadar yüzün ve yüzün iki kenarının açıkça görülebilmesi gerekiyor.

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI SEÇIM VAADI

Avrupa'da ülkelerinde halihazırda İslam karşıtı yasaklar uygulanırken Fransa'da başörtüsü karşıtlarının sesi de giderek yükseliyor. Aşırı sağcılar seçimi kazanmaları halinde başörtüsünü yasaklamaya yönelik adımlara hazırlanıyor. Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi Milletvekili Jean-Philippe Tanguy, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimini kazanırlarsa başörtüsü kullananlara para cezası uygulayacaklarını söylemişti. DIŞ HABERLER

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör