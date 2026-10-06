Uzayda da güçlü olacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılışında konuştu:

UZAY YARIŞINDA GERİ KALMASINA ASLA İZİN VERMEDİK:

Bir taraftan sahip olduğumuz mirasla gurur duyarken bir taraftan da bunu daha zenginleştirmeye çalışıyoruz. Tarihten ilham alarak bugüne ve yarına nasıl yön vereceğimizin, nasıl mührümüzü vuracağımızın, geleceğin dünyasında yer alabilmenin çabası içinde olduk. Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla izin vermedik. Hamdolsun kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Bugün Türkiye kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren, test eden ve uzayda çalıştıran ülkelerden biridir. TÜRKSAT 6A, Türkiye'nin altyapısını, özgüvenini de tescil etmiştir. Bizim için uzay sadece uydulardan ibaret değildir. Uzay araştırmaları ve insanlı çalışmalar da planımızın hedefinde yer alıyor.

AY ARACININ TESTLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ: Türkiye insanlı bilim çalışmalarını sürdürecek ve nice bilim insanını uzaya gönderecektir. Ufku dar, vizyonu sığ, muhayyilesi kıt kimi çevrelerin küçümsemelerine rağmen Ay Araştırma Programı kapsamında geliştirdiğimiz Ay Uzay Aracı'nın üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Ay Uzay Aracı'mızı yüzde 80'in üzerinde yerlilik seviyesinde yer alması bizim için gurur kaynağı. İMECE ve TÜRKSAT'ta elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeyi aktarıyoruz.

SOMALİ'DE UZAY LİMANI KURUYORUZ: Günümüzde uzayda var olmak için yalnızca uydu üretmek yetmez. Uzaya erişebilmek de gerekir. Milli uzay planımızla uzaya erişim ve limanı önemli bir yere koyduk. Somali ile tarihi bir işbirliğinin temelini de atıyoruz. Uzay limanının temelini attık. Türkiye'nin uzaya erişim kapasitesini geliştirmenin yanı sıra Afrika kıtasının uzay ekosistemine katılımının da artırılmasını hedefliyoruz.

UZAY ÖNDEN GİDENİN EL KOYDUĞU GANİMET DEĞİL: Uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet değildir. Uzayı silahlandırmak, silahlandırma yarışının bir noktası haline getirmek tehlikelidir. Son dönemde yaygınlık kazandığını görüyor ve doğru bulmuyoruz. Türkiye olarak uzayın imkânlarından daha fazla ülkenin faydalanmasını istiyoruz. Uzay teknoloji kapasitesi ne olursa olsun bir ülkenin şekillendirebileceği bir nokta olmaktan çıkmış, birlikte hareket edilmesi gereken bir alan olmuştur.



TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ ÜLKE

IAF Başkanı Gabriella Arrigo açılışta yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada olması uzay konusunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Bugün Türkiye uzay alanında önemli bir ülke konumunda. Bugün pek çok katılımcı burada yer alıyor. 7 bin 500'den fazla kişi buraya geldi. Delegeler burada sadece heyecan verici bir kongre değil çok güzel bir ülke ve güzel bir Akdeniz şehri Antalya'yı görecek" dedi.



KONGRENİN GÖZDESİ ROBOT ELÇİ AMECA

Antalya'da 9 Ekim'e kadar sürecek 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), uzay sektörünün yanı sıra yapay zekâ ve robotik alanındaki son teknolojilere de ev sahipliği yapıyor. Kongrede Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) standında sergilenen AMECA, IAC tarihinde ilk kez ziyaretçilerin karşısına çıktı. ESA'nın tanıtımında AMECA'nın, insansı robot etkileşiminin sınırlarını zorlamak amacıyla geliştirildiği ve gelişmiş yapay zekâ, ifade edici yüz özellikleri ile hassas mühendislik kabiliyetlerini bir araya getirdiği belirtildi. İnsana oldukça yakın yüz tasarımı ve hareket kabiliyetiyle dikkat çeken AMECA, ziyaretçilere geleceğin insan-robot etkileşimine ilişkin çarpıcı bir örnek sunuyor. ESA tarafından "yapay zekâ destekli robot elçi" olarak tanımlanan AMECA, daha önce de ESA'nın farklı etkinliklerinde sergilenmişti. Ancak Antalya'daki IAC 2026, robotun IAC'daki ilk gösterimi oldu. ESA, kongredeki sergisinde Dünya'dan Ay ve Mars'a uzanan uzay çalışmalarını ve uluslararası işbirliklerini öne çıkarıyor.



UZAYDA TAM BAĞIMSIZLIĞA ULAŞMAK İÇİN KARARLIYIZ

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Uzay çalışmalarının barışçıl, sürdürülebilir ve tüm insanlığın ortak yararına gerçekleştirilmesini ilke edindik. Türkiye, bu işbirliği ruhuna en üst düzeyde katkı sunacak bilgi, birikim ve iradeye sahiptir. 'Daha adil bir dünya mümkün' ideali, uzay vizyonumuzun da pusulasıdır. Uzay çalışmalarının bütün insanlığın refahına hizmet etmesini arzuluyoruz.



SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar: Türkiye, haberleşme uydularından 100'ü aşkın uydudan oluşacak Türk konumlama takımyıldızına kadar güçlü uzay altyapısı inşa etti. Haberleşmede, gözlemde, seyrüseferde ve yörüngeye erişimde tam bağımsızlık. Bağımsız navigasyon sistemimizi kurmaya ve uzayda tam bağımsızlığa ulaşmaya kararlıyız.





SPACE X YÖNETİCİLERİNİ KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nicolls'u kabul etti.



ASELSAN'DAN GÖKBAĞI

ASELSAN, kongre kapsamında alçak Dünya yörüngesinde (LEO) kullanılacak haberleşme uydu takımı GÖKBAĞI'nı, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uluslararası camiaya tanıttı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "GÖKBAĞI Projesi, Türkiye'nin teknoloji alanındaki bağımsızlık hikâyesini uzaya taşıyacak bir proje" dedi. Erdoğan ÖZTÜRK/SABAH

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör