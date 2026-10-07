20 milyon kamu zararı 4 milyon rüşvet

İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 47 şüpheli gözaltına alındı. Sandal'ın liderliğinde hareket ettiği değerlendirilen yapılanmaya yönelik soruşturma kapsamında, Sayıştay raporları, MASAK raporları, teknik ve fiziki çalışmalar ile elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

4 İLDE OPERASYON

Dün sabah saat 06.00'da İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Elazığ ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu 4 ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. 47 şüpheli gözaltına alınırken bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konulurken, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sayıştay Başkanlığı'nın 3 Ocak 2025 tarihli BAYBEL A.Ş. mali denetiminde, şirket tarafından 2024 yılında gerçekleştirilen bazı ihalelerde ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı ve kamu zararı oluştuğuna ilişkin tespitler yer aldı. BAYBEL A.Ş. tarafından gerçekleştirilen bazı ihale ve doğrudan teminlerde teklif veren firmaların birbiriyle irtibatlı oldukları, bazı hizmetlerin kağıt üzerinde alınmış gösterildiği veya eksik gerçekleştirildiği ve tekliflerin genellikle aynı firmalardan alındığı belirlendi. Hakediş ödemelerinin ardından yapılan ödemelerin firmalar arasında paylaşıldığı, BAYBEL A.Ş. tarafından firmalara aktarılan paraların ise daha sonra BAYBEL A.Ş. eski Yönetim Kurulu Başkanı Berk Ulusal, kardeşi Halil Ulusal ve eski CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın oğlu Yağız Sandal'ın hesaplarına geçtiği tespit edildi. 2023-2024 yıllarında toplam 20 milyon 85 bin 188,5 TL kamu zararına neden olunduğu, MASAK incelemelerinde ise doğrudan teminleri alan firma sahipleri tarafından Bayraklı Belediyesi personeline 4 milyon 625 bin 400 TL rüşvet gönderildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör