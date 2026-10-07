Ailefest'e coşkulu veda
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından, Başkan Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında düzenlenen AileFest, 26 Eylül'de kapılarını açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İstanbul Valiliğinin destekleriyle gerçekleştirilen festival, 6 Ekim'de tamamlandı. Festival, özellikle hafta sonlarında yoğun ilgi gördü. İstanbul'un farklı noktalarından gelen yüz binlerce kişi, çocukları ve aileleriyle festivalin renkli atmosferine ortak oldu. Ailelerin birliktezaman geçirmesini ve kuşaklar arasındaki bağların güçlendirilmesini amaçlayan AileFest'te her yaş grubuna hitap eden etkinlikler gerçekleştirildi. 0–3, 3–6 ve 7–12 yaş gruplarına özel hazırlanan alanlarda çocuklar aileleriyle birlikte atölyelere, sportif ve kültürel faaliyetlere katıldı. Festival kapsamında Aile ve Çocuk Kitap Fuarı, çocuk ve aile odaklı yayınları okurlarla buluşturdu. AileFest, son gün ziyaretçilerine coşkulu bir şekilde veda etti.
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