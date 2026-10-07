AK Parti Genel Sekreteri İnan: “Omuz omuza çalışmaya bugün bismillah dedik”

"İZMİR İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLSUN"

Günün anlam ve önemine değinen AK Parti Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Öncelikle hem şehrimiz, İzmir'imiz hem de partimiz için hayırlara vesile olsun. Bugün partimiz ve İzmir için çok müstesna bir gündü. Açıkçası Cemil Tugay Beyefendi çok müstesna ve özel bir konuşma gerçekleştirdi" dedi. Gerçekleştirilen geleneksel açılış toplantısının kritik bir ana sahne olduğunu ifade eden AK Parti Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Bugün biz yeni yasama yılı açılışı programımızı milletvekillerimizle, bakanlarımızla, MKYK üyelerimizle birlikte her sene yaptığımız geleneksel programı gerçekleştirdik ve bu toplantıda şehrimiz için gerçekten de özel anlar yaşandı. Yaklaşık 25 seneden sonra İzmir, Cumhur İttifakı ile birlikte AK Parti çatısı altında buluştu. Tabii bu partimiz için çok özel bir andı. Genel Başkanımız çok tarihi bir konuşma gerçekleştirdi. Öte yandan Cemil Tugay Bey'in hem duygularını tercüme ettiği hem şehirle ilgili düşüncelerini paylaştığı, hem partimiz hem de Cumhurbaşkanımızla ilgili paylaştığı düşünceler bu konuşmayı çok önemli kılmasına vesile oldu. Önümüzdeki dönem hem İzmir siyasetine hem de Ege siyasetine önemli bir adım olarak tarihe geçti" ifadelerini kullandı.