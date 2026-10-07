AK Parti Genel Sekreteri İnan: “Omuz omuza çalışmaya bugün bismillah dedik”

İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti’ye katılmasının ardından, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, A Haber’de açıklamalarda bulundu. Cemil Tugay’ın AK Parti saflarına katılmasıyla İzmir’in 25 yıl aradan sonra Cumhur İttifakı ile buluştuğunu vurgulayan İnan, “İnşallah önümüzdeki günlerde İzmir için, İzmir'in esnafları için, İzmir'in tüm sokakları için omuz omuza çalışmaya bugün bismillah dedik" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan: Omuz omuza çalışmaya bugün bismillah dedik
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Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden ve görevini bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılmasının ardından, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Cemil Tugay'ın partiye katılımının İzmir açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan: “Omuz omuza çalışmaya bugün bismillah dedik”

"İZMİR İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLSUN"

Günün anlam ve önemine değinen AK Parti Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Öncelikle hem şehrimiz, İzmir'imiz hem de partimiz için hayırlara vesile olsun. Bugün partimiz ve İzmir için çok müstesna bir gündü. Açıkçası Cemil Tugay Beyefendi çok müstesna ve özel bir konuşma gerçekleştirdi" dedi. Gerçekleştirilen geleneksel açılış toplantısının kritik bir ana sahne olduğunu ifade eden AK Parti Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Bugün biz yeni yasama yılı açılışı programımızı milletvekillerimizle, bakanlarımızla, MKYK üyelerimizle birlikte her sene yaptığımız geleneksel programı gerçekleştirdik ve bu toplantıda şehrimiz için gerçekten de özel anlar yaşandı. Yaklaşık 25 seneden sonra İzmir, Cumhur İttifakı ile birlikte AK Parti çatısı altında buluştu. Tabii bu partimiz için çok özel bir andı. Genel Başkanımız çok tarihi bir konuşma gerçekleştirdi. Öte yandan Cemil Tugay Bey'in hem duygularını tercüme ettiği hem şehirle ilgili düşüncelerini paylaştığı, hem partimiz hem de Cumhurbaşkanımızla ilgili paylaştığı düşünceler bu konuşmayı çok önemli kılmasına vesile oldu. Önümüzdeki dönem hem İzmir siyasetine hem de Ege siyasetine önemli bir adım olarak tarihe geçti" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri İnan: “Omuz omuza çalışmaya bugün bismillah dedik”

Teşkilatların ve kentin sürece bakışını aktaran AK Parti Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Hayırlı olsun. Biz milletvekillerimizle, AK Parti teşkilatları olarak, özellikle İzmir'deki teşkilatlar adına Cemil Tugay Beyefendi'ye bugün Cumhurbaşkanımızın rozet takmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde İzmir için, İzmir'in esnafları için, İzmir'in tüm sokakları için omuz omuza çalışmaya bugün bismillah dedik" ifadelerine yer verdi.

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AK Parti Genel Sekreteri İnan: “Omuz omuza çalışmaya bugün bismillah dedik”

"BİZİ BİR ARAYA GETİREN ŞEHRE HİZMET AŞKIDIR"

Kentin sorunlarını yakından bilen bir isim olarak Cemil Tugay ile daha önce kamuoyuna ve basına yansıyan temaslarının hatırlatılması ve sürecin ne kadarlık bir zaman diliminde olgunlaştığına dair soru üzerine konuşan Eyyüp Kadir İnan, "Farklı partilerde de olsak sonuç olarak şehrin sıkıntıları, şehrin dertleri konusunda müşterek görüşmelerimiz her partiyle var. Siyasetçilerin esas görevi o şehrin menfaati için beraber müşterek çalışma yapmaktır" dedi. Diyalog kanallarının her daim açık tutulduğunu belirten İnan, "Cemil Tugay Bey her zaman bizimle diyalog kapılarını açık tuttu ve her zaman İzmir'in meseleleriyle ilgili çok ciddi istişarelerde bulundu. Bizler de her zaman yapıcı davrandık. Bu diyalog zemininin, bu yapıcı görüşmelerin elbette bugünkü tabloda ufak da olsa bir payı söz konusu" açıklamasında bulundu. Farklı görüşlerin siyasette doğal olduğunu ancak hizmet paydasının ortak noktada buluştuğunu dile getiren İnan, "Zaman içerisinde fikir ayrılıklarımızın yaşandığı dönem olmadı mı, oldu. Bu da siyasette olan bir şey, herkes aynı fikirde olmak zorunda değil ama şehrimize hizmet aşkımız gerçekten bizi bir arada buluşturan bir konuydu" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri İnan: “Omuz omuza çalışmaya bugün bismillah dedik”

"ÖZGÜR ÖZEL AK PARTİ'YE AHLAK DERSİ VEREMEZ"

İnan, Özgür Özel'in İzmir'in AK Parti'ye geçmesinin ardından yaptığı skandal açıklamaya A Haber'de yanıt verdi. İnan, "Özellikle Sayın Özgür Özel'in yapmış olduğu açıklamayı lanetliyorum. AK Parti olarak kınıyoruz. Sayın Cemil Tugay'a en büyük haksızlıktır ve onu seçen İzmirlilere en büyük hakarettir. Biz bunlardan ahlak dersi almayız. Bugün pavyon siyasetiyle makam elde etmiş olanlardan da ahlak dersi alacak asla ve asla değiliz." dedi.

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