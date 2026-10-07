AK Parti Genel Sekreteri İnan: “Omuz omuza çalışmaya bugün bismillah dedik”
İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti’ye katılmasının ardından, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, A Haber’de açıklamalarda bulundu. Cemil Tugay’ın AK Parti saflarına katılmasıyla İzmir’in 25 yıl aradan sonra Cumhur İttifakı ile buluştuğunu vurgulayan İnan, “İnşallah önümüzdeki günlerde İzmir için, İzmir'in esnafları için, İzmir'in tüm sokakları için omuz omuza çalışmaya bugün bismillah dedik" ifadelerine yer verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden ve görevini bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılmasının ardından, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Cemil Tugay'ın partiye katılımının İzmir açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.
"İZMİR İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLSUN"
Günün anlam ve önemine değinen AK Parti Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Öncelikle hem şehrimiz, İzmir'imiz hem de partimiz için hayırlara vesile olsun. Bugün partimiz ve İzmir için çok müstesna bir gündü. Açıkçası Cemil Tugay Beyefendi çok müstesna ve özel bir konuşma gerçekleştirdi" dedi. Gerçekleştirilen geleneksel açılış toplantısının kritik bir ana sahne olduğunu ifade eden AK Parti Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Bugün biz yeni yasama yılı açılışı programımızı milletvekillerimizle, bakanlarımızla, MKYK üyelerimizle birlikte her sene yaptığımız geleneksel programı gerçekleştirdik ve bu toplantıda şehrimiz için gerçekten de özel anlar yaşandı. Yaklaşık 25 seneden sonra İzmir, Cumhur İttifakı ile birlikte AK Parti çatısı altında buluştu. Tabii bu partimiz için çok özel bir andı. Genel Başkanımız çok tarihi bir konuşma gerçekleştirdi. Öte yandan Cemil Tugay Bey'in hem duygularını tercüme ettiği hem şehirle ilgili düşüncelerini paylaştığı, hem partimiz hem de Cumhurbaşkanımızla ilgili paylaştığı düşünceler bu konuşmayı çok önemli kılmasına vesile oldu. Önümüzdeki dönem hem İzmir siyasetine hem de Ege siyasetine önemli bir adım olarak tarihe geçti" ifadelerini kullandı.
Teşkilatların ve kentin sürece bakışını aktaran AK Parti Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Hayırlı olsun. Biz milletvekillerimizle, AK Parti teşkilatları olarak, özellikle İzmir'deki teşkilatlar adına Cemil Tugay Beyefendi'ye bugün Cumhurbaşkanımızın rozet takmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde İzmir için, İzmir'in esnafları için, İzmir'in tüm sokakları için omuz omuza çalışmaya bugün bismillah dedik" ifadelerine yer verdi.