AK Parti’den İzmir paylaşımı

AK Parti’den İzmir paylaşımı
ANKARA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar siyaset kulislerini hareketlendirdi. Tugay'ın 7 Ekim'de (bugün) düzenleneceği belirtilen törende AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü. AK Parti'nin yayımladığı videoda İzmir'deki çöp sorununa ilişkin görüntülere yer verildi. Çöp yığınlarının ardından "07.10.2026" tarihi öne çıkarılırken, devamında aynı alanların çiçeklerle kaplandığı görüntü kullanıldı. Paylaşım, Tugay hakkındaki iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#CEMİL TUGAY #AK PARTİ #İZMİR

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