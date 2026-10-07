Bakan Bolat’tan kendisini hedef alan fon iddialarına yalanlama!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kamuoyunda şahsını, ailesini ve görevini hedef alan fon iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"MAL VARLIĞIMIZ ZATEN DEVLETİN ELİNDEDİR"

Göreve başladığı tarihten itibaren şahsına ve birinci derece aile yakınlarına ait mal varlığı beyanlarının, ilgili mevzuatın öngördüğü usul ve süreler dahlinde eksiksiz olarak yetkili devlet kurumlarına sunulduğunu vurgulayan Bakan Bolat, "Bugüne kadar hiçbir mal varlığımızı, gelir kaynağımızı veya tasarrufumuzu gizleme ihtiyacı duymadık. Mal beyanımız zaten devletin elindedir" ifadelerini kullandı.

"400 KOYDU, 800 ALDI İDDİASI KOSKOCA BİR YALANDIR"

Türkiye'de 1.200'ün üzerinde yatırım fonu ve çok sayıda sermaye piyasası aracı bulunduğunu belirten Bolat, 16 Eylül 2026 tarihinde 7 yatırım kuruluşu hakkında başlatılan incelemeler üzerinden adının gündeme getirilmesini "sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonu" olarak nitelendirdi.

Bakan Bolat, aile tasarruflarının durumuna ilişkin şu detayları paylaştı:

"43 yıllık özel sektör, akademik hayat ve iş dünyası birikimlerinden oluşan 37,8 milyon Türk Lirası tutarındaki aile tasarrufu, görev nedeniyle profesyonel faaliyetlere ara verilmesiyle 26 Şubat 2024 tarihinde Hedef Yatırım Portföy bünyesindeki SUKUK (kira sertifikası) hesabına yatırılmıştır.

Üzerinden 2 yıl 8 ay geçen bu yatırım kesinlikle kapatılmamış, 16 Eylül 2026'daki soruşturmalardan sonra da aynı hesapta kalmaya devam etmiştir.

Soruşturma tarihi öncesinde veya sonrasında söz konusu tasarruf üzerinde hiçbir hisse senedi alım-satımı veya farklı bir yatırım operasyonu gerçekleştirilmemiştir.

Riskli finansal enstrümanlarla bağdaştırılmaya çalışılan kira sertifikasının son getiri oranları son 1 aylık dönemde yüzde 1,82, son 3 aylık dönemde yüzde 7,75 ve son 6 aylık dönemde yüzde 18,81 olarak gerçekleşmiştir."

Bolat, bu veriler ışığında kendisi hakkında dile getirilen "fona 400 koydu, 800 aldı" iddiasının "koskoca bir yalan" olduğunu belirtti.

"HİÇBİR FİNANS KURULUŞUNDA ORTAKLIK VEYA İMZA YETKİM YOKTUR"

Yaklaşık 2 yıl 8 aydır aynı hesapta duran tasarruf haricinde hiçbir borsa operasyonu yapılmadığını yineleyen Bolat, adı geçen yatırım veya finans kuruluşlarında herhangi bir yöneticilik, ortaklık veya imza yetkisinin bulunmadığını, bu kurumların yönetimsel faaliyetleriyle ilişkilendirilmesinin külliyen yalan olduğunu vurguladı.

"KRİPTO VARLIK VEYA YURT DIŞI YATIRIMIMIZ YOK"

Şahsının veya ailesinin kripto varlık ya da yurt dışı finansal yatırımının bulunmadığını altını çizen Bakan Bolat; tüm gelir, gider, ödeme ve mali hareketlerin devlet denetiminde ve şeffaf olduğunu, ayrıca devlete herhangi bir vergi veya sigorta prim borçlarının olmadığını bildirdi. MASAK, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BDDK ve Gelir İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurumlarının denetimine açık olduklarını ifade etti.

"TORUNLARIMI AĞLATAN HAYSİYET CELLATLARIYLA YARGIDA HESAPLAŞACAĞIZ"

İftiraların 8 yaşındaki torunlarını dahi ağlattığını dile getiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"63 yıllık hayatımızın ve 43 yıllık iş hayatımızın en büyük temeli şeffaflık, doğruluk ve dürüstlük olmuştur. Kamuoyunu yanıltmaya, şahsımın itibarını zedelemeye ve görev yaptığım makama yönelik güveni sarsmaya dönük bu mesnetsiz yalanları yayan kişi ve kurumlar hakkında bütün hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağımı açıkça beyan ediyorum."