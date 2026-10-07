Bakan Kacır: "Küresel imalat sanayi katma değerindeki payımızı iki katına çıkardık”

"Üretimde ve teknolojide stratejik özerklik, egemenliğin temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Tedarik güvenliğine, pazarlara yakınlığa ve güvenilir ortaklıklara daha fazla önem veren yeni bir ticaret mimarisi şekillenmektedir. Aynı zamanda teknolojik değişimin giderek hızlanan temposu, endüstriyel rekabet gücünün ve ekonomik gücün sınırlarını yeniden çizmektedir. Yıkıcı teknolojiler geliştirme, bunları sanayi üretimine entegre etme ve küresel pazarlara sunma kabiliyeti; dünya ekonomisinin gelecek dönemini şekillendiren ülkeler ile yalnızca bu dönüşüme uyum sağlayan ülkeleri giderek daha belirgin biçimde birbirinden ayırmaktadır. Son 20 yılda oluşturduğumuz güçlü üretim altyapısı sayesinde küresel imalat sanayi katma değerindeki payımızı iki katına çıkardık." Kacır, yıllık mal ihracatının 2002 yılındaki yalnızca 36 milyar dolar seviyesinden 283 milyar dolara yükseldiğinin altını çizdi. Güneş panellerinden ticari araçlara, çelik ve yapı malzemesinden mobilya ve tekstile kadar Türkiye'nin, Avrupa değer zincirlerinde ve daha geniş bir perspektifte hayati bir rol oynamakta olduğunu belirten Kacır, çok az ülkenin sahip olduğu çeşitlilikte sektörlere ürün tedarik ettiğini açıkladı. Kacır, "Sanayimizdeki büyüme, oluşturduğumuz güçlü inovasyon ekosistemiyle desteklenmektedir. Bugün 1700'ün üzerinde Ar-Ge ve tasarım merkezi, yüksek nitelikli mühendis ve teknisyenlerin gücüyle yüksek katma değerli üretimi ileri taşıyan çözümler geliştirmektedir." dedi.

"13 BİNDEN FAZLA FİRMA YARININ TEKNOLOJİLERİNİ BUGÜNDEN GELİŞTİRİYOR"



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "115 teknoparkta 13 binden fazla firmanın yarının teknolojilerini bugünden geliştirdiğini" dile getirdi.

2000'li yılların başında Türkiye'de yalnızca 29 bin AR-GE personeli bulunduğunu dile getiren Kacır, bugün bu sayının 311 bine ulaştığına işaret etti.



Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü: "AR-GE ve teknoloji alanında kaydettiğimiz ilerleme, somut sonuçlarını en açık şekilde hızla gelişen savunma sanayimizde göstermektedir. Türkiye bugün İHA sistemlerinde dünyada lider konumdadır. Artık kendi eğitim uçaklarımızı, helikopterlerimizi, deniz platformlarımızı, kara sistemlerimizi ve uydularımızı tasarlıyor, geliştiriyor ve üretiyoruz. Teknolojideki her büyük paradigma değişimi, bizim için benzer bir fırsat penceresi sunmaktadır. Milli ve tamamen elektrikli otomobilimiz Togg, bu vizyonun somutlaşmış halidir. Bu tür başarı hikayelerini birçok farklı alanda çoğaltmayı ve Türkiye'yi küresel yüksek teknoloji değer zincirinde çok daha üst sıralara taşımayı hedefliyoruz." Kacır, bugüne kadar HIT-30 kapsamında 11 farklı başlık altında çağrıya çıktıklarını ve önemli sayıda yatırımın hayata geçirilmesini sağladıklarını vurguladı. Kacır, "Şirketlerin üretim süreçlerini modernize etmelerini, kaynak verimliliğini artırmalarını ve ileri teknolojileri benimsemelerini desteklemek amacıyla Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm Programlarımızı hayata geçirdik." diye konuştu. Dünya Bankası'yla sanayicileri, KOBİ'leri ve yeşil teknoloji girişimlerini desteklemek amacıyla 1 milyar doların üzerinde kaynak sağladıklarını dile getiren Kacır, EBRD ile iş birliği içinde ise yeşil dönüşüm yatırımları için 5 milyar avroluk uluslararası finansmanın temin edilmesi yönünde önemli bir adım attıklarını belirtti. Kacır, "Türkiye ekonomisinin daha güçlü üretim, daha fazla inovasyon ve daha yüksek katma değer yoluyla büyümesini sağlamak için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz." dedi. Çeşitli fonlar ve ortak yatırım mekanizmaları aracılığıyla kamu kaynaklarını harekete geçirdiklerinin altını çizen Kacır, şunları kaydetti: "Erken aşama risklerini azaltıyor, özel sermayeyi teşvik ediyor ve yenilikçi fikirlerin küresel ölçekte büyüyen şirketlere dönüşme yolculuğunu hızlandırıyoruz. Dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, milyonlarca gencimizi inovasyon yolculuğuna dahil etti. Kendimize özgü garaj modelimiz sayesinde Türkiye, teknoloji girişimciliğinde altın çağını yaşamaktadır. Girişimlerimizin ölçeklenebilmesi için sağlam bir büyüme zemini sağlayacak yeni programları hayata geçiriyoruz. Turcorn olma potansiyeline sahip girişimlere uçtan uca destek sağlamak amacıyla Turcorn 100 Programı'nı başlattık."