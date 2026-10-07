Başkan rüşvet çarkını biliyordu

Mersin'de, Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 59 şüpheliden, aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu 30 şüpheli tutuklandı. Adli kontrolle serbest bırakılan 29 şüpheli arasında bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılık ifadesinde çarpıcı itiraflarda bulundu.

İHALELERDEN KOMİSYON

Tok'un ifadesine göre, Doğukan Uyan'ın belediye içinde güç kazandıktan sonra özellikle 5 milyon liralık açık ihaleler ile 21/b kapsamında gerçekleştirilen ihalelerden komisyon almaya başladı. 2019'daki 70 milyon liralık katı atık ihalesinin kazanılması karşılığında, şirket sahibi Ali Avcı'nın oğlundan 1 milyon 750 bin lirayı Seçer'in aile şirketi Seçer Tarım'da çalışırken, özel kaleme alınan ve para işlerine bakan Aslı Gür aracılığıyla alındı. 2022'den sonra katı atık işi Vahap Seçer tarafından Çevtem şirketine verildi. İhale şartnamesinin de Doğukan Uyan hazırlanarak Çevre Koruma Daire Başkanı Bülent Halisdemir'e gönderdi. Halisdemir direnince çıkan tartışmada Uyan küfrederek üzerine yürüdü. Tok, araya girdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden 200 milyon liralık ihale alan bir firmanın ortaklarından N.A., kalan hak edişini talep etmek için odasına geldiği Tok'a, Doğukan Uyan'a verilmesi için aracıyla iki kez 4.5-5 milyon lira 'avanta' para gönderdiğini söyledi.



Eda Güngören Kılıç

'HER ŞEYDEN HABERİM VAR'

Tok, Vahap Seçer'e belediyedeki işleyişten rahatsız olduğunu söylediğinde, "Her şeyden haberim var" yanıtını aldığını anlattı. Nisan 2024'te aynı konuyu yeniden gündeme getirdiğini belirten Tok, bir süre önerdiği sistem uygulandıktan sonra Vahap Seçer'in telefonla arayarak Doğukan Uyan'ın söylediği şekilde devam edileceğini bildirdiğini kaydetti. Tok'un ifadesine göre, firmalara yapılacak ödemeler bütçeye ve hak ediş tarihine göre sıralanıyordu. Ancak Vahap Seçer'in talimatıyla ödeme listesi Doğukan Uyan tarafından yeniden elden geçiriliyor, bazı firmalara ayrıcalık tanınıyordu. Tok'un ifadesine göre, Uyan bu firmalardan 'pay' alıyordu. Sisteme itiraz edenler dışlanıyordu.

PARAVAN ŞİRKET

İfadele göre, Vahap Seçer'in aile şirketi Seçer Tarım'da muhasebeci olarak çalışırken belediyeye alınarak Makine, İkmal, Sevk, Koordinasyon ve Mali Hizmetler Müdürü yapılan Eda Güngörer Kılıç, yine aynı birimdeki eşi Tolga Kılıç, İbrahim Koyunoğlu ve Mustafa Kandemir ile fen işlerinde görevli Reşat Özkul satın alma süreçlerinde görev alıyordu ve ihaleye girecek firmaları belirlemede etkiliydi. Doğrudan teminlerde ise ağırlıklı olarak Metin Çulcu'ya ait Mermet firması ile Mustafa Keskin üzerinden paravan olarak kurulan şirket kullanılıyordu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör