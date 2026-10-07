Beşiktaş Belediyesi’ne operasyonu 500 bin dolar karşılığında sızdırdı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yargı kararlarına müdahale ve rüşvet soruşturmasında önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Soruşturmada HSK kararıyla açığa alınan ve "Örgüte Yardım Etmek" ile "Rüşvete Aracılık Etmek" suçlarından tutuklanan eski Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı Bayram Gülhan'ın, CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 2022'deki dev rüşvet ve irtikap operasyonunu önceden 500 bin dolar karşılığında dışarı sızdırdığı saptandı. O dönem Bakırköy'de görev yapan ve verdiği şüpheli tahliye kararları sonrası değerinin altında tarla aldığı saptanan Gülhan'la ilgili soruşturma dosyasına itirafçı beyanları girdi.

Buna göre, CHP'li Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'nin merkezinde yer aldığı 2022'deki operasyon öncesinde adliyeden bilgi sızdırıldı. CHP'li belediye tarafı ile Savcı Gülhan arasında operasyon öncesi ve sonrasını kapsayan toplam 500 bin dolarlık rüşvet anlaşması yapıldı. Operasyonu haber alan Sipahi, eşi ve şoförü aracılığıyla kritik belgeleri ve yüklü miktardaki paraları kaçırdı. Rüşvetin ilk 250 bin dolarlık kısmını adliyede teslim alan Gülhan'a kalan para ise CHP'li belediye tarafından ödendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör