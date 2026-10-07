Eyüpsultan Belediye Başkanı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheliden aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 13 kişi ise tutuklandı. 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

TUTUKLAMA GEREKÇESİ

Hakimliğin kararına göre; Özmen hakkında "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından; Abdullah Erbin, Ayşe Kübra Emrehan, Aziz Pektanır, Hüdanur Yıldız, İbrahim Özdoğan, Mahmut Kırdemir, Mücahit Özdoğan, Özlem Kılıç, Serhan Urhan, Şeref Gedik, Tayfun Kurumahmut ve Yunus Emre Bulut hakkında ise "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçundan kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu kaydedildi. Şüphelilerin kollukta, savcılıkta ve hakimlik huzurunda verdikleri ifadeler ile dosya kapsamında bulunan H.A. ve E.B.'nin beyanları, Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen ihalelere ilişkin inceleme ve tutanaklar, HTS kayıtları, kolluk tutanakları ile dosya içerisinde bulunan diğer bilgi, belge ve tutanakların mevcut delil durumunu oluşturduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında incelenen ihaleler de tutuklanma gerekçesi olarak gösterildi. Buna göre dosyada 7 ihaleye ilişkin inceleme ve tutanakların bulunduğu bildirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör