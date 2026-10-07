‘Fazla fatura kestim, parayı elden teslim ettim’

‘Fazla fatura kestim, parayı elden teslim ettim’
Batuhan ALTINBAŞ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının 2. celsesinin 29. gününde, tutuksuz sanık Quara Medya Reklam Organizasyon'un sahibi Hasan Özsoy, mahkeme heyeti karşısında savunma yaptı. Savcılıktaki etkin pişmanlık ifadesinin arkasında olduğunu vurgulayan Özsoy, finansal usulsüzlükleri anlattı. Özsoy, Panoffect Medya ile olan ticari ilişkisinde cari bakiyeyi kapatmak adına fazladan fatura kestiğini ve şirket hesabına yatırılan paraları bankadan çekerek ilgili kişilere elden teslim ettiğini itiraf etti. İhaleli işlerdeki muvazaya da değinen sanık, Panoffect Genel Müdürü Samet Baydar'ın kendisine gönderdiği Excel tablosunu kaşeleyip imzaladığını ve bu evrakların ihalelerde, suç olan "yan teklif" olarak kullanıldığını ifade etti. Özsoy, durumun tespiti için kamera ve HTS kayıtlarının incelenmesini istedi.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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