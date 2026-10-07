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  • İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan şehit polis Türkoğlu için başsağlığı mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan şehit polis Türkoğlu için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pursaklar'da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan şehit polis Türkoğlu için başsağlığı mesajı
AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'nın Pursaklar ilçesinde görevi sırasında uğradığı menfur saldırı sonucu şehit olan polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

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